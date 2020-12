CVetrano, convocato il Consiglio Comunale per il 9 dicembre: ecco i punti all'ordine del giorno

di: Redazione - del 2020-12-01

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetranoper il giorno 09/12/2020 alle ore 9,30.

Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.

Ordine del giorno:

1. “ Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – periodo 2020/2023”.

2. Interrogazioni: “prot. 46429/2020 – Agibilità impianti sportivi di via Tripoli in Castelvetrano; prot. 47987/2020 – Censimento beni immobili di proprietà Comunale”.

3. Mozione:” prot.47122/2020 - Annullamento Bando per la concessione delle palestre polivalenti site all’interno dell’impianto Sportivo di via Tripoli in Castelvetrano “ del 30/10/2020.