Obiettivi grandangolari: caratteristiche e tipologie

di: Luca Beni - del 2020-12-02

(ph. bussoladelfotografo.it)

Di solito sono inclusi già come dotazione standard nei kit di fotocamere reflex e mirrorless entry level, ma in commercio esiste una grande varietà di obiettivi grandangolari i quali si diversificano in base alla categoria di appartenenza e alle specifiche tecniche possedute.

Inoltre, pur essendo considerato fondamentale in fotografia, l'uso del grandangolo è in realtà più complesso di quanto si possa immaginare; nel nostro articolo quindi, approfondiremo l'argomento a beneficio dei fotoamatori principianti.

L'angolo di campo

Il termine grandangolo deriva da quella che è la caratteristica principale di questo tipo di obiettivi, e cioè quella di possedere un angolo di campo molto ampio e di conseguenza anche una maggiore profondità di campo.

Per essere considerato tale, un obiettivo grandangolare deve raggiungere un angolo di campo di almeno 90°, esistono poi le ottiche super grandangolari, che arrivano fino a 110°, e quelle ultra grandangolari che si spingono oltre questo valore.

Più aumenta l'angolo di campo e maggiore è l'area dell'inquadratura; semplicisticamente parlando, quindi, possiamo dire che gli obiettivi grandangolari sono adatti soprattutto per le foto in interni, per la street photography, per i panorami e per fotografare oggetti di grandi dimensioni da distanze ravvicinate.

Dal momento che l'ampiezza dell'angolo di campo varia a seconda della lunghezza focale dell'obiettivo, poi, questo parametro va a incidere ulteriormente sulla sua capacità di essere adatto o meno per un determinato tipo di fotografia. Se siete interessati ad acquisire ulteriori informazioni in merito all'uso degli obiettivi, a livello generico e indipendentemente dalla loro tipologia, potete consultare il sito Zoom Notizie.

Lunghezze focali e fattore di crop

L'intervallo di lunghezze focali che assicurano caratteristiche grandangolari a un obiettivo, va dai 12 ai 50 millimetri; bisogna tenere conto del tipo di fotocamera sul quale l'obiettivo viene innestato, però, in quanto i corpi macchina equipaggiati con sensori di formato APS-C risentono della limitazione imposta dal fattore di crop, e cioè una riduzione dell'angolo di campo corrispondente alla lunghezza nominale dell'obiettivo.

Questo è dovuto alle minori dimensioni del sensore APS-C rispetto a quello Full Frame, che riducendo l'area dell'inquadratura riduce di conseguenza l'angolo di campo; per ottenere l'equivalenza sulla lunghezza focale nominale dell'obiettivo, quindi, questa va moltiplicata per un fattore di 1,5 o 1,6 a seconda dello specifico formato APS, che è soggetto a minime variazioni nelle dimensioni a seconda della ditta produttrice.

Il fattore di crop non offre alcun vantaggio ottico ovviamente, nel senso che non incide sul fattore di ingrandimento dello zoom, ma si limita semplicemente a ridurre l'ampiezza dell'angolo di campo portandola agli stessi valori di un obiettivo con una lunghezza focale nominale maggiore.

Un obiettivo 18mm, per esempio, rispetta questo valore nominale soltanto quando è montato su una fotocamera con sensore Full Frame, mentre su una fotocamera con sensore APS acquisisce lo stesso angolo di campo di un obiettivo da 27mm; un 50mm, invece, diventa equivalente a un obiettivo da 75 millimetri. Di conseguenza se un 18mm montato su un corpo macchina con sensore APS mantiene le sue caratteristiche grandangolari, un 50 millimetri le perde del tutto.

Distorsione e vignettatura

Un'altra peculiarità degli obiettivi grandangolari è rappresentata dagli effetti che producono sull'inquadratura quando sono impostati sulla minima lunghezza focale: la vignettatura e la distorsione a barilotto.

La vignettatura è un effetto causato dalla riduzione di luminosità nella zona periferica dell'inquadratura, che di conseguenza appare più scura ai bordi, ed è causato soprattutto da ottiche di qualità mediocre oppure dall'utilizzo di paraluce non idonei alla lunghezza focale dell'obiettivo.

La distorsione a barilotto, invece, è un'alterazione delle linee trasversali dell'immagine, che si curvano verso l'esterno, ed è causata dalle diverse lunghezze nel percorso che la luce segue attraverso la lente fino a incrociarsi nel punto focale.

Gli effetti prodotti da questi fenomeni non sempre vengono interpretati come difetti, anzi spesso sono introdotti deliberatamente nelle fotografie scattate in quanto sono potenzialmente fruibili ai fini della fotografia artistica.

Gli obiettivi fisheye

Questo tipo di obiettivi sono i grandangolari per eccellenza, in quanto spingono all'estremo le caratteristiche tipiche di questo tipo di ottiche, e di conseguenza anche i fenomeni di distorsione e vignettatura. Le lunghezze focali degli obiettivi fisheye sono comprese in un intervallo che va dai 4 ai 12 millimetri, e l'angolo di campo è uguale o addirittura superiore ai 180° di ampiezza.

Esistono anche obiettivi a “distorsione zero”, anche se tecnicamente non è una definizione esatta visto che la distorsione non può mai essere annullata del tutto. In ogni caso la riduzione è tale da risultare effettivamente prossima al valore 0, che viene superato solo nell'ordine dei decimali. Il difetto di questi obiettivi, però, consiste nella maggiore perdita di nitidezza ai bordi dell'immagine.