Il Ministero dell’Interno approva il Bilancio deliberato dalla Giunta 5 Stelle Alfano

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-02

La Commissione del Ministero dell’Interno per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha reso noto al Comune di Castelvetrano di aver espresso, in data 25 novembre, parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2020 deliberato dalla Giunta 5 Stelle Alfano.

Il Consiglio Comunale aveva approvato la Delibera lo scorso 21 gennaio con i soli voti del Movimento 5 Stelle, dopo diverse ore di dibattito. Con l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno la Città ha raggiunto un obiettivo fondamentale: avere un documento contabile che consenta di intraprendere un percorso per riequilibrare il gravissimo disavanzo che la nuova Amministrazione ha trovato al proprio insediamento.

Aspetto importante nel lungo iter è che l’Amministrazione pentastellata non sia ricorsa ad alcun contributo esterno per la consulenza e l'assistenza, arrivando a un documento finale completamente redatto in-house, grazie all’impegno dei Capi di direzione e della Giunta Alfano. Nonostante la precaria condizione economica in cui versa il Comune da molti anni, il Ministero ha riconosciuto la serietà, il rigore e il grande lavoro effettuato nella realizzazione dell’Ipotesi di Bilancio.

Infatti la sfida principale, quella di riuscire a garantire servizi essenziali per i cittadini, ha portato a rivedere ogni singola voce, ogni singola spesa, cercando di eliminare le spese inutili in modo da sgravare il Bilancio comunale da costi superflui e cercando gli evasori, soprattutto i grandi evasori che, pur essendo nelle possibilità di pagare, non hanno mai adempiuto al pagamento dei tributi comunali.

L'Amministrazione, pur avendo trovato una situazione economica estremamente compromessa, è riuscita, lavorando incessantemente anche durante la pandemia, a raggiungere un risultato importante per la città.