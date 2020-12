Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Si può donare fino a martedì 8 dicembre

del 2020-12-03

24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, anche l'attrice palermitana Stefania Blandeburgo testimonial dell'iniziativa.

Fino al giorno 8 dicembre si svolgerà la Giornata nazionale della Colletta alimentare con diverse modalità a causa delle restrizioni dovute al Covid

Le restrizioni non limitano il bisogno di milioni di famiglie, anzi, lo rendono ancora più urgente. Per questo la Colletta Alimentare cambia forma, per garantire la raccolta nella massima sicurezza. Con una card da 2, 5 o 10 euro, acquistabile in cassa oppure online, per aiutare chi è in difficoltà.

Alla fine della colletta il valore complessivo delle card sarà tradotto in generi alimentari di prima necessità che saranno consegnati alle sede regionali di Banco Alimentare che provvederanno poi a consegnarli alle associazioni caritative convenzionate. Ma si può donare anche online sul sito del Banco Alimentare.