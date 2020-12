L'ecomostro di Selinunte, il centro storico di CVetrano e il sogno di una "rivincita" dei privati

di: Antonio Colaci - del 2020-12-04

La notizia oggi è in prima pagina sul quotidiano “La Sicilia” di Catania: “un cittadino di Mussomeli acquista terreno per demolire l’ecomostro che rovina la vista del castello”. La Sicilia ha più storia e più bellezze paesaggistiche di tante altre regioni d’Italia.

Purtroppo è devastata da incuria, cattiva gestione del territorio e dal dubbio uso delle risorse economiche pubbliche, con le conseguenze che sono visibili a tutti, anche ai turisti; soprattutto a loro, che vengono da tutta l’Italia e dall’estero a visitare, tra le tante mete siciliane, un castello medievale ancora perfettamente conservato. Il castello è quello che si vede nelle foto.

Si trova alla periferia di Mussomeli, un Comune della provincia di Caltanissetta che viene detto “L’ombelico della Sicilia” per la sua posizione perfettamente equidistante dall’intero perimetro costiero della regione. Il Castello di Mussomeli (noto anche come Castello Manfredonico) è una fortezza eretta tra il XIV e il XV secolo.

Si trova su una rupe, a due chilometri ad est della cittadina nissena, ad una altitudine di circa 778 metri. Tutte le volte che Salvatore passava davanti al castello provava disagio a pensare come fosse stato possibile costruire una brutta casa in cemento armato su più livelli ed offendere da decenni la vista di quella magnifica rocca che aveva per la sua cittadina anche un notevole valore come attrattore turistico.

Oltre al suo di disagio aveva notato anche quello dei tanti turisti stranieri che si saranno chiesti come fosse possibile fare tanto scempio di quel magnifico sito.

Salvatore è un mio vecchio amico. Titolare di una solida azienda, condividiamo l’amore per la Sicilia e le sue bellezze; ieri mi ha mandato le due foto del Castello e mi ha raccontato con grande soddisfazione che era riuscito a realizzare il suo vecchio progetto: aveva acquistato quell’immobile e lo aveva subito fatto demolire per liberare la vista del magnifico castello da quell’offesa per gli occhi e per la mente. Data l’eccezionalità del suo gesto, il fatto è risultato talmente clamoroso da finire sulla ribalta della cronaca.

La notizia mi ha fatto pensare al Centro Storico di Castelvetrano, ai tanti immobili di grande valore culturale ed architettonico la cui vista è offesa dall’abbandono e dal degrado che continua ad estendersi ed a fare dimenticare quello che era questa città.

Forse ci vorrebbero tanti buoni cittadini come il mio amico Salvatore che sicuramente avrebbe cura delle sue proprietà molto più di quanto non ne abbiano tanti nostri concittadini che, pur potendo intervenire con le necessarie opere di manutenzione, non hanno avuto alcuno scrupolo ad abbandonare al degrado centinaia di immobili di pregio che oggi potrebbero rappresentare anche fonte economica come abitazione o ricettività turistica.

Come non pensare anche all’inutile ecomostro vicino al porticciolo di Selinunte, che sta lì da tanti anni a rappresentare il modo in cui si è potuto costruire impunemente tanti metri cubi prima di bloccare i lavori; del suo abbattimento si parla da anni ma niente finora è avvenuto.

Penso al giorno in cui i proprietari del residence in Via Palinuro si potranno riappropriare della vista sul mare di cui sono stati privati per tanti anni.

E’ risaputo che un progetto di recupero del Centro Storico e di abbattimento dell’ecomostro è nelle corde della attuale Amministrazione Comunale; c’è da sperare che anche i privati cittadini decidano di fare la loro parte come ha fatto Salvatore.