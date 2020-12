Per la prima volta applicato il “decreto Willy” a Marsala: Daspo duro per tre violenti

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-04

A Marsala nei giorni scorsi il Questore ha disposto l’applicazione del cosiddetto “Daspo Willy” nei confronti di 3 soggetti violenti che, negli ultimi mesi, hanno creato scompiglio presso la comunità marsalese con le loro malefatte commesse per le vie del centro di Marsala , soprattutto nelle ore notturne interessate dalla movida giovanile.

Si tratta di C.S. cl.2002, L.A. cl. 96 e L N.S. cl.84, tutti con svariati precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio e già colpiti dal Daspo sportivo,che, nello scorso mese di settembre, si sono resi protagonisti di una dura aggressione nei confronti di due cittadini extracomunitari che insieme alle rispettive fidanzate passeggiavano per le vie di Marsala.

Le vittime- inizialmente - sono state oggetto del lancio di tavolini e sedie e dopo un breve inseguimento, per le vie del centro storico lilibetano, sono state assalite fisicamente e picchiate con calci e pugni, nonché destinatarie di frasi offensive dal tenore discriminatorio.

Per tale episodio il Gip del Tribunale di Marsala- su richiesta della locale Procura della Repubblica – in data 29.9.2020 aveva applicato la custodia cautelare in carcere, misura che tutt’oggi i tre stanno soffrendo.

Quando riconquisteranno la libertà per due anni non potranno frequentare e stazionare presso i pubblici locali ricadenti nel centro storico di Marsala , teatro delle loro violenze , altrimenti rischiano da 6 mesi a 2 anni di carcere ed una multa tra gli 8 mila e i 20 mila euro.

La misura introdotta dal nuovo decreto sicurezza prende il nome dal giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso pochi mesi fa a Colleferro (RM) a causa di un duro pestaggio subito nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, e consente di dare una risposta ancora più incisiva e mirata nei confronti dei soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.