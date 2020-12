Il Postino di "C'è posta per te" ieri a Campobello. Selfie, sorrisi e curiosità

del 2020-12-03

Le telecamere di Canale 5 ieri a Campobello di Mazara. Il postino Marcello Mordino è stato “avvistato” nei pressi del centro e le voci si rincorrono su chi sarà il protagonista del servizio. La trasmissione "C'è posta per te" vede come protagonisti persone comuni, che vogliono ricongiungersi con parenti lontani, amori perduti o amicizie di gioventù, ma anche risolvere situazioni rimaste in sospeso.

Lo staff, tramite un gentile Postino, individua il destinatario e lo invita in trasmissione. Non si sa al momento chi sia il destinatario della missiva (si dice che il Postino sia entrato in un noto panificio) e in quale puntata se ne parlerà (si ipotizza a fine Gennaio). Qualche passate si è fatto un selfie con Marcello Mordino che ha accettato di buon grado.