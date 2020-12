3 Dicembre: Giornata internazionale delle persone con disabilità

del 2020-12-03

Le persone con disabilità, risentono maggiormente dei disagi sanitari, hanno minor accesso all’istruzione, minori opportunità economiche e tassi di povertà più alti rispetto alle persone senza disabilità, e ciò è in gran parte dovuto alla mancanza di servizi adeguati e alle limitazioni nell’accesso alle tecnologie d’informazione, alla giustizia e ai trasporti.

Anche il rischio di subire violenza è maggiore, per chi convive con una disabilità, tanto che la probabilità che i bambini disabili subiscano maltrattamenti o soprusi è quattro volte maggiore rispetto a quella dei piccoli normodotati. I fattori di rischio derivano da stigma, discriminazione e ignoranza, così come dalla mancanza di sostegno sociale.

Il Comune di Castelvetrano con la delibera n. 217 del 02/12/2020 ha adottato delle importanti decisioni prevedendo:

1. DI ADOTTARE i principi della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, ponendoli alla base dell’azione politica ed amministrativa rivolta ad esse applicando le norme della stessa nei regolamenti, nelle politiche e nei servizi di propria competenza;

2. DI PROMUOVERE l'informazione, la sensibilizzazione e la formulazione al fine di favorire una nuova cultura sula disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, la rimozione di barriere, ostacoli e discriminazioni, l'abbattimento dello stigma legato ala disabilità, il sostegno ala piena inclusione e partecipazione ala vita sociale delle persone con disabilità, nonché basata sul modello bio-psicosociale così come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso specifici seminari, dibattiti e/o incontri con operatori sociali e sociosanitari, mondo del non profit, enti e istituzionibanche, uffici postali, esercizi commerciali e loro categorie di rappresentanza, sindacati –col mondo della scuola, dell'università e della ricerca, con tutti gli enti preposti a far cultura: associazioni culturali, mass media locali, biblioteche, musei, cinema e teatri;

3. DI ISTITUIRE annualmente la celebrazione di una giornata dedicata alla Convenzione che preveda particolari iniziative pubbliche che sensibilizzino sul livello d'integrazione delle persone con disabilità fisica, mentale, psicosociale e/o sensoriale;

4. DI PUBBLICARE permanentemente il testo della Convenzione ONU sul sito Istituzionale del Comune di Castelvetrano;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.