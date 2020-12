Punto sul calcio siciliano alle porte di dicembre

di: Francesco Accardi - del 2020-12-03

(ph. canale58.com)

La passione per il calcio in Sicilia è enorme, ma sono lontani gli anni in cui l’isola vedeva tre squadre figlie della propria terra militare in Serie A. Era il 2006 e addirittura la prima giornata di campionato italiano vedeva Catania, Messina e Palermo schierate ai primi posti della classifica.

Serie A e Serie B senza squadre siciliane

La stagione 2020-2021 vedrà i primi due campionati di calcio italiani orfani di squadre siciliane. Difatti l’ultima apparizione di una squadra sicula in cadetteria risale al campionato scorso, in cui il Trapani è retrocesso a 44 punti, insieme a Juve Stabia e Livorno.

Hanno pesato per i trapanesi i due punti di penalizzazione inferti per irregolarità amministrative e sembra davvero lontano il primo decennio del duemila in cui le squadre siciliane oltre a raggiungere obiettivi importanti, “regalavano” anche tanti calciatori alla Nazionale italiana: basti ricordare Grosso e Toni.

Non c'è ombra di dubbio, il calcio siciliano è in una fase di ripianificazione, ma alcuni segnali positivi stanno arrivando, in particolare dal Palermo, che a detta di scommesse sportive , esperti e appassionati è assolutamente la candidata numero uno alla promozione in Serie B nel girone C del terzo campionato professionistico, anche se l’inizio non è stato dei migliori.

Palermo: campionato lungo dove può succedere di tutto, ma da gennaio basta errori

I rosanero del presidente Dario Mirri sono stati costruiti per salire velocemente in Serie B, dopo la promozione dell’anno passato dalla dalla D alla C. Il Palermo è stato rifondato nel 2019 e ha già ottenuto un grande risultato con la promozione e con l’acquisizione della denominazione Palermo Football Club, dopo aver partecipato al campionato di D come Palermo Società Sportiva Dilettantistica.

Ora Boscaglia e i suoi uomini stanno facendo i conti con la Serie C, campionato lungo e duro. Il tempo è dalla parte dei rosanero e con la primavera basteranno una serie di risultati utili per acciuffare il treno playoff. Ma da gennaio i rosanero non dovranno più sbagliare.

Catania: tutto ancora in ballo, la passione è sempre ardente

Se si chiede ad un catanese in ordine di importanza di elencare gli elementi più cari della propria vita la risposta molto probabilmente sarà: Sant’Agata , il Catania e la famiglia. Al di là degli stereotipi dai quali però si può trarre sempre uno spunto di verità, il calcio Catania è realmente una parte importante della vita cittadina ed è finalmente risorto.

Il Catania è risorto perché esiste, partecipa al campionato di Serie C ed è anche riuscito a strappare un punto sul campo del Palermo nel derby. Cosa c’è da meravigliarsi? Fino a luglio, esattamente il 16 luglio giorno in cui veniva dichiarata fallita la società Finaria, il Catania Calcio rischiava di scomparire definitivamente. Un milione e 329 mila euro, cifra destinata a rimanere storica nei cuori dei tifosi rossoazzurri, è la somma che la SIGI corrisponde per diventare proprietaria del Catania. Ora i tifosi possono finalmente respirare e siamo sicuri che con l’entusiasmo che gira in città a Catania i “miracoli” non sono finiti.

La storia del Trapani l’abbiamo accennata ad inizio articolo e rappresenta uno dei momenti più tristi del calcio della trinacria. Ciò che fa ben sperare tifosi trapanesi e siciliani è che il calcio in Sicilia ha sempre vissuto di sacrifici, delusioni e sofferenze, ma è lì, ben presente nel cuore e nella cultura dell’isola.