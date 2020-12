Cuore di cioccolato Telethon 2020: a Natale scegli il dono della generosità

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-04

Anche quest’anno, la grande squadra dei volontari Telethon scende in campo per distribuire il Cuore di cioccolato e dare così nuova linfa alla ricerca. Torna il Cuore di cioccolato Telethon, un dono simbolo di generosità per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che proprio nel contesto dell’emergenza attuale non deve fermarsi. Il Cuore di cioccolato Telethon è disponibile quest’anno in un’elegante confezione rinnovata e nei tre gusti classici e squisiti: al latte, fondente e al latte con granella di biscotto. Tutto realizzato in esclusiva da Caffarel.

Ma l’attuale emergenza in corso ci impone di controllare che i volontari Telethon lo facciano sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme in vigore. Compatibilmente con l’evolversi della situazione, saremo presenti nel mese di dicembre con i nostri banchetti di raccolta, dove potrai scegliere il Cuore di cioccolato che preferisci e dare così il tuo contributo alla ricerca.

Il Punto di Raccolta locale si trova a SANTA NINFA presso “GIARDINO DEL WEDDING” sito in VIALE PIO LA TORRE 57, oppure si può contattare il nostro volontario Salvatore al numero 338.2765312.