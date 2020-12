Ci lascia il Prof. Mimmo Leone, una vita tra scuola e famiglia. Gli amici:"Uomo equilibrato e stimato"

del 2020-12-06

Oggi, all’età di 79 anni, è venuto a mancare, dopo una lunghissima, pesantissima malattia, all’affetto della moglie, Eletta Casapollo, dei figli Leonardo e Tiziana, dei tanti nipotini e dei tantissimi suoi amici e conoscenti il Prof. Mimmo Leone. I funerali si svolgeranno, domani 7 dicembre, alle 15,30 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano. Marito esemplare, padre premuroso e attaccatissimo ai nipotini. E’ stato per tanti anni docente di Ed. Fisica e docente Vicario all' I.T.C. “G.B. Ferrigno” Castelverano. Appresa la triste notizia, il Preside Totò Ferri, oltre a manifestare il suo immenso dolore ai familiari per la morte del suo carissimo amico Mimmo, ne vuole ricordare non solo il ruolo di docente serio e preparato, ma, anche, il ruolo di Vice Preside.

La sua azione educativa è stata sempre efficace ed autorevole verso la comunità discente ed è stata apprezzata per tanti anni, da tutta la Comunità Scolastica del “Ferrigno”. L’equilibrio ed il rispetto verso tutti, hanno fatto di Mimmo Leone, un uomo apprezzato e di sicuro riferimento, doti per parlare di un vero uomo. Mimmo Leone sarà ricordato, sicuramente, da chi ha avuto la fortuna d’averlo conosciuto, oltre ad essere d’esempio per i suoi figli, ed i suoi nipotini.