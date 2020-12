Santa Ninfa: Convocata l'assemblea per il bilancio partecipato

del 2020-12-06

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato, per le 12 di venerdì 11 dicembre, l'assemblea dei cittadini che dovrà pronunciarsi sui progetti presentati per il bilancio partecipato, lo strumento con il quale cittadini e associazioni vengono coinvolti nel processo decisionale di allocazione di una quota (il 2 per cento) delle risorse finanziarie che annualmente la Regione destina al Comune. Sono sei i progetti tra i quali scegliere quelli prioritari per la loro realizzazione. L'assemblea si terrà nella sala consiliare nel rispetto delle disposizioni anti-covid.