"Da sedici anni che cerco mio figlio. Un calvario senza fine". Appello di una mamma cvetranese

di: Doriana Margiotta - del 2020-12-08

Il grado di civiltà e di sviluppo di una società si misura sulla capacità di promuovere e difendere i diritti di coloro che sono più fragili, indifesi e incapaci di tutelarsi autonomamente. I bambini e i ragazzi rientrano certamente in questa categoria. Essi sono per definizione affidati alla cura e alla tutela degli adulti, perché hanno bisogno di qualcuno che li prenda per mano e li accompagni nel difficile compito di diventare indipendenti.

L'articolo 9 della Convenzione di New York del 1989, che sancisce i diritti dell'infanzia e dell'adoloscenza, "ribadisce il diritto del minore di vivere e crescere nella propria famiglia e l'impegno da parte degli Stati di vigilare affinché non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà.

Allo stesso tempo, tuttavia, contempla la possibilità per le autorità competenti di decidere, sotto riserva di revisione giudiziaria, che questa separazione sia necessaria nell'interesse del minore".

Abbiamo voluto citare proprio questo articolo, perché oggi vogliamo raccontare una storia che ha molto a che vedere proprio con questi principi, che secondo la sua protagonista, la castelvetranese Valentina Occhipinti, sono stati violati a scapito della felicità sua e di suo figlio.

La lunga lettera che ha mandato alla nostra Redazione, mette in luce una storia fatta di grandi dolori e di un amore sconfinato di una madre per il proprio figlio.

"Inizio questa lettera parlando del mio abbandono, non della mia nascita. Sono stata in orfanotrofio fino all'età di dieci anni, poi insieme a mia sorella, nel 1997, sono stata adottata da una famiglia, ma come spesso accade, essendo già abbastanza grande, non riuscii ad adattarmi alla nuova realtà familiare.

Così diventai una ribelle, frequentavo persone poco raccomandabili per fare un dispetto ai miei genitori, e proprio in quel periodo incontrai un ragazzo che frequentavo solamente perché non piaceva a mio padre.

Nel 2002, mi vennero a prendere i servizi sociali con una scusa e mi portarono in una comunità a Partinico. Sapevo benissimo che non sarei più tornata a casa e l'unica persona che mi mancava era mia sorella.

In quel periodo scopro di essere incinta, ed ero molto felice di aspettare un bambino. Vengo, qualche tempo dopo, trasferita in una comuntà per minori in provincia di Caltanissetta, dove si presero cura di me per tutto il tempo della gravidanza.

L'8 novembre del 2002 all'ospedale Santa Elia di Caltanissetta nacque il mio meraviglioso bambino, il padre lo riconobbe, e gli fu dato il nome di Salvatore Purello. Io rimasi in comunità fino al primo anno di vita del mio piccolino. Poi cambiò tutto quando mi venne a cercare la mia madre biologica.

Ero felicissima di conoscerla e all'inizio andai a vivere con lei. Mi aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per far uscire anche il piccolo Salvatore dalla comunità e poterlo portare a casa, ma poco tempo dopo capii che erano solo bugie, così essendo ancora minorenne, decisi di tornare in comunità e occuparmi di Salvatore.

Quando compii 18 anni ho dovuto lasciare la comunità , ma scelsi di far rimanere lì mio figlio, per non procurargli ulteriori traumi. Così mi trovai un lavoro e una casa dignitosa dove un giorno poter vivere con lui. Salvatore, qualche tempo dopo, fu portato a Palermo e con grande fatica riuscivo ad andarlo a trovare.

La psicologa che seguiva la mia vicenda diede un parere negativo su di me, asserendo che non ero una buona madre. Quando fui chiamata in tribunale, riconobbi che il giudice che seguiva il mio caso era proprio quella psicologa che aveva fatto una valutazione negativa. Capii che c'era qualcosa che non andava, e avevo ragione.

Il giorno dell'udienza, la responsabile della comunità dichiarò che ero andata a trovare mio figlio una sola volta da quando era nato, e capii che avevano organizzato tutto per portarmi via Salvatore e darlo in adozione. Qualche giorno dopo mi fu comunicato che era stato adottato.

L'ultima volta che vidi mio figlio fu nel 2005. Da quel momento iniziò il mio calvario".

La lettera di Valentina si conclude con un appello importante. "Figlio mio se stai leggendo questo articolo, cercami. Io ti aspetterò sempre. Lo faccio da 16 anni e lo farò per tutta la vita. Ti amo e ti amerò per sempre".

Valentina Occhipinti in questa lettera ha sintetizzato una vita fatta di sofferenza ma di grande coraggio. Una giovane madre a cui è stato portato via la gioia più grande: il proprio figlio. Ha cercato per anni di avere informazioni su dove si trovasse Salvatore, ma ovviamente i documenti sono riservati e non ha potuto accedere alle informazioni.

Purtoppo la cronaca è piena di casi simili alla storia di Valentina Occhipinti, che ha avuto una vita difficile ed è rimasta sola a combattere contro un sistema giuridico che forse non l'ha molto tutelata. In questi casi le uniche vittime sono i bambini, trasferiti da una struttura ad un''altra, allontanati dalla propria madre biologica, che ha come una colpa quella di essere troppo giovane.

La tutela dei minori è un argomento molto delicato e sicuramente non vogliamo ergerci a giudici. Ma una cosa va detta, dobbiamo difendere il diritto all'infanzia ad ogni costo e il compito tocca a noi adulti.