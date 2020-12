Campobello, il Comune cerca operatori per gestione aree di sosta a pagamento

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-07

Il Comune di Campobello di Mazara pubblica il presente avviso al fine di procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in centro urbano e nella frazione di Tre Fontane.

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara. La durata dell’affidamento è stabilita in anni uno (dal 01/01/2021 al 31/12/2021).

Chi fosse interessato, può scaricare i file in .pdf relativi all’Avviso Pubblico e al Modello di manifestazione d’Interesse.

La manifestazione d’interesse deve essere presentata all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] del Comune di Campobello di Mazara, entro le ore 12:00 del giorno 22/12/2020. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio gestione e controllo della sosta a pagamento in centro urbano e nella frazione di Tre Fontane per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021”. Per eventuali informazioni, ci si può rivolgere ai seguenti contatti dell’Ente appaltante: Comune di Campobello di Mazara

Via Giuseppe Garibaldi, 109/111 91021

– Campobello di Mazara (TP)

Posta Certificata: [email protected]

Comandante della Polizia Municipale, Dott. Giuliano Panierino: telefono 0924/933276.

email: [email protected] .