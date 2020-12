Santa Ninfa: Il cordoglio dell'amministrazione per la scomparsa di Bernardo Triolo

di: Mariano Pace - del 2020-12-04

La prematura scomparsa di Bernardo Triolo, segretario generale del comune di Marsala, vittima del Covid-19, ha destato viva commozione anche nei comuni di Santa Ninfa,Salaparuta e Poggioreale.

Il Comune di Santa Ninfa si stringe idealmente attorno ai familiari di Bernardo Triolo, strappato alla vita dal coronavirus, segretario comunale originario di Montevago, in servizio nei comuni di Marsala e Partanna e in passato, per diversi anni, dal 2002 al 2008, direttore generale del Comune di Santa Ninfa.“Professionista di alto valore, uomo stimatissimo, le cui doti, sia professionali che umane- ricorda il sindaco Giuseppe Lombardino-, abbiamo avuto modo di sperimentare nel periodo in cui ha lavorato a Santa Ninfa, al servizio dell'amministrazione e della comunità tutta”. Per Salaparuta il sindaco Vincenzo Drago ed il Presidente del Consiglio Comunale Antonino Cinquemani esprimono rispettivamente a nome della Giunta, del Consiglio Comunale, di tutti i dipendenti comunali e di tutta la Comunità di Salaparuta profondo cordoglio per la morte prematura del Segretario Generale di Marsala Dott. Bernardo Triolo. “Esprimiamo la nostra vicinanza al dolore della famiglia per la tragica, incredibile ed assurda perdita. L’improvvisa dipartita del Dott. Triolo-scrivono Drago e Cinquemani- è una perdita grave per tutti quelli che gli hanno voluto bene ma soprattutto per il mondo delle istituzioni che sono state sempre rappresentate in maniera esemplare dal Segretario Triolo al meglio con abnegazione, professionalità e profondo senso civico e morale. Lascia un'impronta indelebile nella memoria storica della nostra piccola comunità, poiché più volte, ha collaborato come Segretario Comunale nel nostro Comune, portando avanti l’azione amministrativa del nostro piccolo ente incarnando le sue preziose virtù di umanità, umiltà e solidarietà riconosciute ed apprezzate da tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno avuto l’onore di conoscerlo personalmente e collaborare con lui al Comune di Salaparuta. Come non ricordare-concludono il sindaco Drago e il Presidente Cinquemani- con grande affetto il suo tratto signorile, la profonda umiltà, la modestia, segno - quest’ultima - della sua grandezza ed ancora il suo modo di porsi cordiale, la sua eleganza e la disponibilità a confrontare le sue idee ascoltando sempre con rispetto le opinioni del prossimo. Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta la Valle del Belice e lascia un profondo vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l'onore ed il privilegio di conoscerlo. Per Poggioreale arriva il cordoglio dell’amministrazione comunale, con il vice-sindaco Francesco Blanda .”A nome dell’intera amministrazione comunale, nell’apprendere la triste notizia della prematura e drammatica scomparsa del dottore Bernardo Triolo-sottolinea il vice sindaco Blanda-stimatissima persona di profonda competenza e professionalità, esprimiamo sentite condoglianze ai suoi familiari”.