"Il bluff delle consultazioni. La nostra opposizione attenta agli errori dell'Amministrazione". Intervista a Enza Viola

di: Doriana Margiotta - del 2020-12-07

Castelvetrano presenta moltissime criticità, date da anni di incurie, da cattive governance e da vicende che purtroppo hanno segnato profondamente questo territorio. In questi ultimi anni ci si è resi conto che abbiamo tirato troppo la corda, anche per il poco attaccamento alla città da parte dei suoi abitanti e ora ne stiamo piangendo le conseguenze.

La nuova amministrazione insieme alle forze di opposizione sta cercando di trovare delle soluzioni adeguate ai vari problemi amministrativi, strutturali ed economici che hanno ereditato dal passsato. Ma come ogni sana democrazia, lo scontro in aula consiliare tra la maggioranza e l'opposizione non manca.

In queste ultime settimane, la nostra Redazione ha informato la cittadinanza su questi "scontri politici" e ha voluto intervistare il consigliere Enza Viola di Obiettivo Città, per cercare di capire le ragioni di questi contrasti dai toni abbastanza accesi.

Agli inizi di novembre il Sindaco iniziò le consultazioni, incontrando le forze di minoranza, per aprire un dialogo e soprattutto una nuova era di collaborazione con i partiti di opposizione. Nessuno dei partiti si è sottratto a questo confronto. Ma alla fine, Alfano ha fatto da sé, nominando tre nuovi assessori. Ci racconti come andò l’incontro, di cosa avete parlato e cosa avevate suggerito.

"Questa domanda mi permette di chiarire ciò che è avvenuto realmente in questo tavolo di apertura proposto dal sindaco Alfano. Personalmente ho creduto alla sua apertura e con entusiasmo e nuova linfa ho partecipato con il mio gruppo politico, con determinazione, senso civico e fare costruttivo ad un possibile accordo per il bene della città, vista la gravità anche della pandemia. Ma è stato tutto un grande bluff!

Ricordo perfettamente quando il Sindaco parlò e ci spiegò che era più semplice per lui aprire al dialogo con una forza civica che non era strutturata in un partito ed elogiò alcuni punti del nostro programma elettorale come il Turismo e l'Agricoltura e figure assessoriali che il mio candidato sindaco Martire aveva individuato, ma alla fine le carte si sono scoperte!

Il passaggio fatto fu a mio parere un passaggio dovuto e finto al fine di prendere tempo per tentare di chiudere accordi spinti dalle deputazioni regionali ma che non hanno trovato riscontro positivo in nessuna forza politica locale. La ricerca dei soliti vecchi inciuci politici, tanto criticati dal m5s, ma di cui sono diventati maestri, alla fine lo hanno ingabbiato.

E alla fine in totale contraddizione con i principi del nuovo modo di fare politica hanno sposato le vecchie logiche di partito e trovato ristoro fra i personaggi del movimento 5 stelle, che non erano stati eletti nei rispettivi comuni di appartenenza nelle ultime competizioni elettorali".

Perché non avete voluto approvare la mozione del M5S in cui si favoriva l'adozione dei cani del rifugio sanitario della città? Cosa non vi ha convinti?

"Ho espresso in consiglio ciò che pensavo e mi fa piacere ribadirlo in questo spazio. Amo gli animali e li amo immensamente e non risulta al vero che l'opposizione in consiglio boccia una mozione che favoriva le adozioni dei nostri animali amici.

Della mozione dei colleghi dei 5 stelle si è apprezzato e condiviso lo spirito ma in realtà nulla diceva di diverso da un regolamento comunale che stiamo rivisitando, insieme a loro, e che prende in considerazione tantissimi aspetti in più rispetto alla mozione presentata dai 5 stelle, che onestamente a noi ha dato solo l’impressione di volere anticipare nella proposta che sarà portata avanti, da diversi gruppi consiliari, e quindi avere una valenza diversa.

A questo aggiungiamo il fatto che loro essendo forza di governo non hanno di certo bisogno di una mozione approvata per fare le cose e in questo caso il favorire in un sito piuttosto che in un altro le foto dei nostri cani da adottare, non necessita di un passaggio in consiglio comunale e può essere deliberato direttamente dall'assessore competente".

Ho letto una sua personale spiegazione, a tal proposito, sulla sua pagina facebook molto interessante. Si è parlato di errori nella determinazione delle tariffe TARI, con conseguente aumento delle bollette. Come stanno i fatti? Cosa state facendo?

"Abbiamo evidenziato un errore nella bollettazione confermata in sede di commissioni e in consiglio comunale dal Sindaco stesso e dagli uffici competenti, che hanno parlato di errori nei data base non aggiornati, nei dati catastali, nelle superfici e nel numero dei contribuenti.

Il Sindaco PRESSATO da esigenze dovute a scarsa liquidità nelle casse comunali, ha disposto ugualmente che venissero inviate ai cittadini le bollette Tari 2020, MALGRADO gli uffici preposti avevano posto l'accento sulle evidenti discrasie in eccesso presenti rispetto alla copertura integrale del servizio per come prevede la legge e il PEF Tari 2020.

A seguito di una presa di coscienza dei fatti ritenuti gravi, ben 7 consiglieri su 9 della Commissione Bilancio hanno presentato un Ordine del Giorno discusso in Consiglio il 20 novembre 2020. Gli errori effettuati da questa amministrazione in merito alla determinazione della TARI hanno fatto si che l’importo dell’accertato è superiore al costo del servizio per un importo di circa 1.200.000 €, quando invece per legge l’importo accertato dovrebbe coprire il costo del servizio .

Il Sindaco, portato a conoscenza degli errori, dà mandato agli uffici di inviare ugualmente le bollette in quanto la delibera non poteva essere modificata a causa della mancanza del collegio dei revisori, affermando che nel caso i cittadini avessero riscontrato errori potevano recarsi negli uffici di riferimento per la rettifica, compensando l’importo pagato in più negli anni successivi.

Posizione che non condividiamo specie in un periodo come quello che tutti stiamo vivendo. Non solo sono rimasti sordi agli inviti dell'opposizione di sfruttare la possibilità data dal governo di mantenere le tariffe del 2019, pagando l'eccesso del costo del servizio nel triennio successivo, ma sono rimasti sordi ai nostri appelli di annullamento delle bollette fino alla nomina del collegio dei revisori, che ci permetterà di abbassare le aliquote portando in consiglio una nuova delibera in variazione a quella approvata".

Quali sono le priorità; di Castelvetrano in questo periodo storico? C'è la possibilità di aprire un varco con il M5S, affinché si istauri un nuovo dialogo tra le parti, per una maggiore collaborazione e per la crescita di questa città?

"La priorità assoluta è tornare alla normalità! Bisogna rilanciare le attività commerciali, artigiane e agricole . Investire sul turismo cercando qualsiasi possibilità ci venga dalla Comunita europea, dallo Stato e dalla Regione. Dobbiamo avviare lo Sportello Europa! Necessita programmazione a breve, medio e lungo termine.

Noi siamo all'opposizione di questa amministrazione senza titubanze e con grande consapevolezza ormai che non sono le persone giuste per risollevare le sorti della nostra bella città ! Saremo sentinelle di controllo e portatori di iniziative e proposte senza becera contrapposizione".

Come Obiettivo Città state facendo un'opposizione dura e intransigente Questa opposizione, secondo lei, è costruttiva e "salutare" per la città di Castelvetrano?

"In democrazia una giusta opposizione può spingere una maggioranza a un governo più attento e rigoroso. Ma non abbiamo solo fatto opposizione sterile, abbiamo presentato diverse mozioni di indirizzo e sollevato una miriade di errori commessi da questa amministrazione che alla fine ha dato la possibilità a questa amministrazione di ravvedersi, o di ritirare atti deliberativi proposti ma illegittimi.

Pensi che solo nell’ultimo consiglio sono stati ritirati due atti deliberativi proposti da questa amministrazione. Esercitiamo in questo modo anche l’attività di indirizzo".

Nell’ex cementificio Cascio il degrado dovuto alla permanenza dei migranti soprattutto durante la stagione olivicola raggiunge livelli importanti. Obiettivo Città aveva chiesto l’utilizzo di strutture confiscate alla mafia per ospitare i migranti essendovi rischio di poca manodopera. Cosa si è fatto e cosa andrebbe fatto per risolvere la situazione di degrado dell’ex cementificio?

"Proprio nella commissione di cui faccio parte abbiamo sollevato diverse volte in maniera determinata la nostra richiesta di interlocuzione con il Prefetto e con l'Asp. Il problema dell'ex cementificio aggravato quest'anno dal problema sanitario del Covid, è stato oggetto di diversi tavoli dove a parer mio molte sono state le orecchie sorde.

Personalmente ritengo che ci voglia un pugno fermo nell'affrontare la questione con tutti gli attori del caso facendo notare che non è solo un problema di Castelvetrano quell'assembramento, ma è un problema di tutta la Valle del Belice.

Il Sindaco, malgrado avesse individuato un campo per destinare l'accoglienza dei lavoratori extracomunitari, proprio in seguito ad una sollecitazione ricevuta tramite una mozione di Obiettivo Città, non è riuscito a ottenere aiuti né dalla protezione civile né da altre realtà per realizzare la tendopoli.

Abbiamo sempre sostenuto che il sindaco Alfano per il modo in cui si pone è un sindaco solo, che ha poco peso istituzionale e con un ruolo davvero marginale in ambito provinciale. Questa isolamento lo porta ad non avere interlocutori e quindi risultati, e per la nostra città non è di certo di grande aiuto".

Ringraziamo il consigliere Enza Viola per la sua disponibilità e per avere chiarito alcuni punti molto importanti per tutti noi cittadini. Augurandole buon lavoro, auspichiamo che possa raggiungersi presto un "cessate il fuoco" con l'attuale maggioranza, perché sarebbe un segnale di grande senso di responsabilità di tutta la classe politica presente in Consiglio Comunale.

I cittadini abbiamo bisogno di sapere che nonostante tutte le difficoltà, c'è la volontà di superare gli ostacoli, consapevoli che Castelvetrano è una città bisognosa di un grande impegno.