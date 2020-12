“Noi campobellesi ‘per bene’ e il voto libero di oltre 4 Mila persone che meritano rispetto”. Lettera aperta

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-05

Sono trascorsi, ormai, poco più di due mesi dalle ultime consultazioni elettorali a Campobello di Mazara, e da allora, ahimè, si è tornati a convivire con il Covid 19, che registra, oggi in Sicilia, e in particolare nella nostra Provinvia di Trapani, molti più casi rispetto ai mesi di Marzo ed Aprile, che hanno segnato l’inizio di questa pandemia.

A seguito di ciò, le cronache giornaliere sia della carta stampata, delle TV, nazionali e locali, nonché i giornali on-line sono tornati ad occuparsi prevalentemente di Coronavirus, e solo nei ritagli si è potuto anche leggere di altri fatti di cronaca. E prendendo spunto da recenti notizie, si vuole fare un’analisi del voto a Campobello di Mazara.

E, per l’appunto, vogliamo rivolgerci al candidato Sindaco perdente, che non ha fatto altro, sia durante la campagna elettorale, e sia immediatamente dopo, nelle interviste che di volta in volta andava rilasciando, che screditare, con affermazioni fuorvianti e prive di alcun riscontro, l'intera comunità campobellese.

Egli, a cui non sono mancate continue cadute di stile, anziché soffermarsi sull'analisi politica della sua sconfitta (tra l'altro netta), le cui ragioni vanno cercate sicuramente sul fatto che, ormai da molto tempo, a Campobello di Mazara la sinistra da sola, o una parte di essa, non è più stata maggioranza e come tale non più vincente; e ancora, invece di ammettere che la sua candidatura, voluta a tutti i costi, non è stata per niente convincente, pur di non accettare la sconfitta, si inventa che in questo territorio, (certamente martoriato da tanti episodi discutibili e incresciosi, e per cui crediamo che i responsabili abbiano pagato il loro conto con la giustizia) c’è ancora del marciume.

Noi campobellesi “perbene”, non permettiamo assolutamente che siano stati fatti attaccati così strumentali da parte del candidato Sindaco perdente, i cui metodi usati durante la campagna elettorale hanno assunto in certe occasioni i contorni della intimidazione verso l’intera Campobello.

Allora, è bene ricordare a costui che le infamanti affermazioni sono cadute nel vuoto, perché il campobellese onesto e che tiene la schiena dritta, non si è fatto intimidire. Respingiamo, quindi, con forza queste accuse, in quanto lesive dell'immagine dell'intera comunità campobellese, fatta nella stragrande maggioranza di persone per bene, oneste, laboriose, libere e di buoni costumi.

Pertanto, facendo nostro uno dei più importanti principi dello stato di diritto, rappresentato dalla maggioranza della volontà popolare, è nostro intendimento evidenziare che, in una competizione elettorale, esso può tradursi nella frase: "per vincere occorre riportare il maggior numero di voti".

Vogliamo, altresì, aggiungere che occorre anche la qualità del voto, sicuri come siamo che i campobellesi sono portatori di uno spiccato senso del dovere verso il prossimo e verso le Istituzioni.

Infine, da cittadini responsabili, non osiamo immaginare cosa sarebbe stata della nostra amata Campobello, qualora avesse subito un successivo commissariamento.

Pertanto, in considerazione di tutto ciò, pretendiamo rispetto per le 4218 persone, che liberamente hanno scelto di sposare il progetto politico del candidato Sindaco Castiglione, come lo stesso rispetto riserviamo ai più dei 2000 elettori campobellesi, che hanno fatto liberamente la loro scelta.

W CAMPOBELLO.