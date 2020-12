Lavori alla rete fognaria in Piazza Escrivà. Commercianti in protesta: "Guadagni ancora più in calo"

di: Elio Indelicato - del 2020-12-10

I commercianti di piazza Escrivà protestano per i lavori in corso che paralizzano le loro attività. Il sindaco Enzo Alfano: ”I lavori prevedevano un intervento tampone e invece stiamo rifacendo ex novo una nuova rete fognaria che non esisteva più. Ai residenti e commercianti risolveremo definitivamente il problema”.

E’ dallo scorso 28 ottobre che sono iniziati gli scavi sotto i marciapiedi della detta piazza, dove insistono parecchie attività commerciali, i cui titolari, visto che sono state collocate le transenne, lamentano un ancora meno guadagno, già dimezzato dal Covid .

In effetti l’inizio dei lavori, precisa il direttore dei lavori il geometra del Comune Tommaso Concadoro: ”prevedeva un intervento per capire da dove fuoriuscivano scarichi fognari. Dopo lo scavo si è visto che esisteva solo in minima parte la vecchia fognatura a canaletta, che gli scarichi andavano a finire nel sottosuolo e spesso sotto le stesse abitazioni e ogni volta, in presenza di forti acquazzoni, tutta la melma risaliva all’esterno sui marciapiedi.

Lì in quella che doveva essere la fognatura di raccolta, confluivano tutti gli scarichi delle abitazioni delle numerose famiglie anche del cortile Pero. E’ stato deciso opportunamente di rifare ex novo tutto un tratto di fognatura per circa cento metri con la collocazione di vari pozzetti”.

"Da notare - aggiunge lo stesso geometra comunale che - erano state divelte tutte le solette di copertura delle pareti della vecchia fognatura, dove sono stati collocati nel tempo in maniera disordinata le condutture di gas, Enel e altri servizi.”

Addirittura in un tratto di fognatura sottomessa al manto stradale, è stata trovata una bombola di gas, lì da oltre trent’anni. Un lavoro di messa in opera di grossi tubi in pvc, che sta eseguendo con parecchie difficoltà logistiche la stessa ditta Gavir di Alcamo, che nelle previsioni dovevano essere già ultimati, ma il mal tempo e le festività allungheranno di una settimana ancora.

Intanto a causa delle piogge è stata chiusa al traffico la via Rocco Chinnici, dove anche lì il canale fognario in pietra, come si realizavano cento e passa anni fa, è diventato insufficiente e si dovrà sostituirlo ex novo per circa 1200 metri, con tecniche moderne, come per piazza Escrivà.

Per far questo occorrerà un progetto che dovrà essere redatto al più presto. La rete fognaria di via Rocco Chinnici raccoglie anche le acque bianche di via Garibaldi, Campobello e della stessa via Chinici, che confluiscono poi al depuratore di via Errante.

Il sindaco Enzo Alfano assicura che: ”tra le pieghe del nuovo bilancio approvato si troveranno le somme per provvedere a risolvere il problema.”