Siepi: quale scegliere e come prendersene cura

di: Luca Beni - del 2020-12-09

(ph. tgcom24.it)

Il giardino è uno spazio verde che mette tranquillità e che può essere impreziosito dalle siepi. Vediamo come prendersene cura.

Che sia in città oppure fuori dalla metropoli, i giardini pubblici e privati rappresentano anche un luogo di convivialità, in cui poter passare del tempo nella natura. Oltre ai fiori, agli alberi, ai laghetti artificiali e non, alle fonti di acqua e agli animali come i passerotti, un altro ruolo molto importante è rivestito dalle siepi.

Di queste ultime ne esistono di diverse tipologie, proprio perché svolgono diverse azioni, tra cui impreziosire l’estetica e l’arredamento del giardino. Per esempio, un arbusto molto intrigante e che è entrato in scena da qualche anno è l’escallonia , caratterizzata da fiori colore rosso intenso, oppure rosa o bianco, ma anche un profumo avvolgente. Può essere coltivato anche in modo isolato e nonostante il suo aspetto risulti un po’ rustico per chi è alla ricerca di arredi minimal, rimane comunque apprezzabile.

La siepe è un elemento molto spesso sottovalutato quando si tratta di prendersi cura del proprio giardino, eppure non deve essere così. Se ben curata, selezionata con cura e se gli arbusti vengono inseriti in un contesto e habitat idoneo, possono cambiare completamente la percezione dello spazio circostante.

Scegliere una siepe

In linea generale, come anticipato, possiamo dire che le varietà e le specie di siepi sono davvero tante, e si differenziano tra sempreverdi oppure a foglia caduca. Quindi, il primo aspetto da valutare quando avete intenzione di sceglierne una è sicuramente l’obiettivo per cui dovete acquistarla. Una siepe sempreverde non produrrà foglie secche e quindi rimarrà sempre sana e vigorosa anche in inverno. Una invece a foglia caduca tenderà ad appassire più velocemente, coprendo il prato con l’arrivo dell’autunno.

Oltre a questo fattore, c’è un altro aspetto da prendere in considerazione è l’esposizione e, soprattutto, lo spazio che avete a disposizione. Da questo possiamo evincere che progettare in modo da non commettere errori di valutazione non è solo auspicabile ma fondamentale. In mancanza di uno studio ad hoc potreste ritrovarvi con siepi troppo cresciute oppure completamente spoglie a causa della mancanza di luce.

Generalmente è consigliato inserire piantine giovani, così da arricchire lo spazio e agevolare la potatura, dando le forme che preferite ottenere anche più velocemente. A questi elementi si aggiunge anche uno studio del terreno, che varia a seconda del periodo, poiché andrà lavorato in profondità, aggiungendo anche sabbia o concime qualora sia necessario.

Una volta evidenziati questi fattori, l’ultimo elemento più importante da non sottovalutare è sicuramente la densità, ossia la quantità di piante presenti e in particolar modo la distanza tra una e l’altra.

Tipologie più conosciute

Per alcuni può sembrare banale ma la siepe offre diversi vantaggi nel nostro giardino: alcuni lo abbiamo già visti in precedenza, a cui però si aggiungono anche la tutela della privacy e la capacità di attutire il rumore esterno.

Ma quali sono le migliori? Per rispondere a questa domanda in modo da avere una panoramica più completa, riprendiamo per un attimo la distinzione tra sempreverde e a foglia caduca. Le siepi che rientrano nella prima tipologia sono: il cipresso di Leyland, molto fitto e persistente, ma anche il lauroceraso e il ligustro ovale e giapponese. Queste sono ideali per arricchire il vostro spazio verde, e necessitano anche di poca manutenzione perché, per l’appunto, non perdono le foglie in autunno o in inverno.

La potatura

Dopo aver scelto e disposto la siepe, dovete sapere che uno degli interventi più frequenti è la potatura, che andrà eseguita almeno due volte l’anno. Ma la frequenza e il periodo possono variare in base a diversi fattori, tra cui la natura della pianta, quindi se è da foglia o da frutto, oppure se è sempreverde o caducifoglie. In ogni caso, l’intervento è bene eseguirlo a mano, magari utilizzando tagliasiepi telescopici (che potete trovare in questo articolo ), con cui ottenere tagli più precisi e puliti.

Altrettanto importante una volta terminata la potatura è la cura dei rami e delle foglie rimasti incastrati, utilizzando un soffiatore o altri dispositivi più innovativi. Bisogna anche prendere in esame l’invecchiamento delle siepi, che tocca un po’ tutte le specie.

Per esempio, con il passare degli anni, l’aumento del diametro dei rami e della quantità di foglie potrebbe costringervi ad adottare strumenti più invasivi come motoseghe o attrezzi simili. In ogni caso, seguendo questi nostri piccoli suggerimenti potrete ottenere un giardino bello, funzionale e che non vi porta via troppo tempo a causa di manutenzioni straordinarie.