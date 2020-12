Ci ha lasciato Pietro Di Marzo famoso attaccante della Folgore nella metà degli anni ‘60

del 2020-12-09

Addio Testolina D'oro... È scomparso Pietro Di Marzo, indimenticato centravanti della Folgore della metà degli anni sessanta. Dalle movenze eleganti e tecnicamente dotato ha saputo lasciare un segno nella pur breve permanenza in maglia rossonera.

La sua dote migliore era indubbiamente il colpo di testa in elevazione che sapeva spesso trasformare in autentici colpi da bigliardo. Ciò gli valse il soprannome di Testolina D'oro così come oro era il contributo di goals che seppe dare alla Folgore sempre in lotta per confermare la serie D.

Schivo e riservato nella vita privata è comunque riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi rossoneri per alcune decisive reti che rimasero nella memoria collettiva.

Ciao Pietro, ora potrai nuovamente librarti libero nel cielo con gli angeli.

(nella foto il primo a sinistra accosciato)

Nota di Pasquale Lombardo.