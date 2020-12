"Con la riforma il calcio dilettantistico rischia di sfasciarsi". Bruno Lombardo lancia l'allarme

di: Elio Indelicato - del 2020-12-09

La Folgore attende di ripartire ma la ventilata riforma dello sport del Ministro Spadafora preoccupa la società rossonera e non solo.

“Il settore dilettantistico aldilà del Covid rischia seriamente”. A lanciare l’allarme Bruno Lombardo castelvetranese, delegato provinciale della Figc, responsabile anche del settore provinciale.

Figlio dello storico segretario della Folgore Franco Lombardo, Bruno si dice molto preoccupato: “Se passa la riforma del Ministro Vincenzo Spadafora, il calcio dilettantistico e tutti i settori giovanili rischiano di sfasciarsi.

La riforma prevede di togliere il vincolo sportivo ad un giovale atleta dopo un anno. Un fatto disincentivante per le Società che impegnano tempo e risorse per crescere dai primi calci un ragazzino, per poi magari vederselo sfuggire, dopo aver mostrato il suo talento, a favore di un'altra società.

A parte il fatto che un atleta può anche firmare per un solo anno, questa decisone del Ministro sarebbe penalizzante per tutte quelle società che puntano suoi propri vivai anche nell’ottica di vendere questi ragazzi.

Un altro aspetto preoccupante – continua Bruno Lombardo - è che tutti gli atleti, parlo quindi anche di quelli che militano in Eccellenza, dovrebbero essere iscritti come atleti lavoratori nella gestione separata dell’Inps, con costi aggiuntivi e responsabilità per le Società non indifferenti".