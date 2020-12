Aziende belicine nel progetto "Rialzaitalia" tra e-commerce ed eccellenze culinarie da esportare in tutto il mondo

di: Doriana Margiotta - del 2020-12-15

Il settore del food e della ristorazione sta affrontando uno dei periodi di crisi piu' duri degli ultimi decenni. Il covid ha stravolto non solo le nostre vite, ma anche il mondo del lavoro, che per non soccombere si è reinventato, utilizzando in modo capillare lo smart working.

In questo modo si sono salvati molti posti di lavoro e le aziende hanno potuto, anche se con molte difficoltà, continuare ad essere produttive.

Una realtà che esiste ormai da anni in Italia, ma che con la pandemia è diventata quasi di vitale importanza, è l' E-COMMERCE, il cosidetto commercio elettronico, a cui hanno ricorso non solo le grandi aziende ma anche le piccole e medie imprese.

Un' iniziativa che nasce con l'obiettivo di sostenere i settori del Food e della Ristorazione, fortemente colpiti dal covid, è il PROGETTO RIALZATITALIA. Un progetto che fornisce una nuova prospettiva di sviluppo imprenditoriale legata al principio di collaborazione e di cooperazione, tramite un sistema basato sulla segnalazione di prodotti MADE IN ITALY, da vendere in modalità e-commerce su tutti i mercati internazionali, quali USA, UK, e Cina.

In poco tempo questo progetto sta prendendo sempre più piede ed è diventato punto di riferimento per il mercato italiano della ristorazione e del food. Il Progetto Rialzatitalia, ricorre a professionisti del settore, fondamentali per la promozione e la divulgazione dei prodotti italiani nel mondo.

Per il nostro territorio, questo progetto si avvale di un nome molto conosciuto in questo ambiente, e che per noi della redazione ormai è un referente importante per tutte le novità che riguardano la valorizzazione dei nostri prodotti di qualità : lo chef Sebastiano Leo, che ci ha spiegato quale è il mood di questo progetto.

"All'interno del Progetto Rialzatitalia ciascuna azienda potrà inserire i propri prodotti in piattaforma, attendere la certificazione MIIDE, made in Italy digital expo, e partecipare alla prima FIERA DIGITALE INTERNAZIONALE.

Responsabile del progetto per l'Italia è Alessandro Trombetta, mentre il coach che si occupa di tutta la Sicilia Occidentale è la Dottoressa Laura Arcilesi, tour operator, titolare dell'agenzia viaggi Soleventi & Tour di Palermo e coordinatrice del progetto.

E' stata proprio lei, in occasione di alcuni eventi culinari che mi hanno visto protagonista, a propormi di far parte di questo nuovo progetto. Sto organizzando una squadra di professionisti che possa coprire tutto il territorio belicino e far in modo che le aziende locali siano preparate ad entare nel commercio digitale.

Questa start-up è stata creata da Stefano Versace, propietario di una catena di gelaterie in America e dal dottor Omar Bertolla, un digital marketing molto affermato. Lo scopo del Progetto Rialzatitalia è quello di far aderire tutte le aziende interessate a commercializzare con l'estero, attraverso una piattaforma digitale ed entrando in contatto con buyer di livello internazionale.

Voglio sottolineare che il progetto è appoggiato dalla Sace Simest, che per interderci è la ex cassa depositi e prestiti, proprio per garantire alle aziende che aderiranno, la sicurezza dei pagamenti. Le merci aquistate dai buyer internazionali saranno pagate subito, una garanzia molto importante di questi tempi.

Ormai le aziende devono essere pronte ad entare a far parte di questo nuovo mondo, il mercato on-line è il futuro ed oggi è anche l'unica strada per non rimanere indietro e soccombere."

La nostra Redazione è sempre attenta a tutte le novità tecnologiche e a quello che ne può derivare dal suo utilizzo. Il Progetto Rialzatitalia è un progetto unico nel suo genere, al passo con i tempi e che ha adattato le esigenze delle aziende a questo periodo molto delicato, dando la possibilità di crescere e sviluppare una rete commerciale nuova e molto piu' ampia, che dia al nostro Made in Italy, tanto apprezzato all'estero, la possibilità di affermarsi nei mercati internazionali.

Ringraziamo lo Chef Sebastiano Leo, per averci reso partecipi di questa iniziativa di respiro internazionale e ci auguriamo che questo progetto dia vita ad una infinita serie di sviluppi econominci per le aziende del nostro territorio.