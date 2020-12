Questione precari del Comune di CVetrano. Lettera al Sindaco dalle RSU

del 2020-12-11

Rappresentanze Sindacali Unitarie del Comune di CASTELVETRANO

Al Signor Sindaco

All'Assessore al Personale

E p.c. Al Sig. Segretario Generale

Al Signor Presidente del Consiglio

A tutti i Consiglieri Comunali

Agli Organi di Stampa

A tutte le 00.SS.

Oggetto: Stabilizzazione precari.

In tutte le riunioni sindacali tenutesi sino ad oggi, tra codesta Amministrazione e la RSU, il Signor Sindaco ed il Sig. Assessore al Personale hanno preso il preciso impegno verbale di stabilizzare tutti i precari.

La circostanza è stata ritardata dal dissesto finanziario dell'Ente e dalla mancata approvazione del bilancio riequilibrato da parte del Ministero. Pochi giorni fa è giunta la lieta notizia che il bilancio è stato approvato. Pertanto, si chiede di sapere:

1) come codesta Amministrazione intenda affrontare il problema della stabilizzazione dei precari;

2) quali iniziative abbia intrapreso sino ad oggi;

3) quali azioni politiche e/o quali atti amministrativi abbia sino ad oggi posto in essere per risolvere il problema della stabilizzazione dei precari;

4) se risulta vera o falsa "la voce di corridoio" secondo la quale alcuni precari rimarrebbero esclusi dalla redigenda proposta di delibera sul fabbisogno del personale e quindi esclusi dalla proroga dei contratti dei precari per l'anno 2021;

5) se è vera tale notizia, sulla base di quali criteri verrebbe adottata tale esclusione;

6) quali adempimenti l'Amministrazione sta ponendo in essere per la proroga dei contratti dei precari per l'anno 2021.

Si chiede che la presente venga riscontrata con cortese sollecitudine e comunque prima dell'approvazione della predisponenda delibera del fabbisogno del personale, affinché questa RSU nel rispetto delle reciproche prerogative possa adottare tutte le iniziative utili a tutelare i diritti di tutti i lavoratori precari.

Il Vice Presidente della RSU: Antonina Siragusa

Il Presidente della RSU: Giovanni Scaminaci

I rappresentanti RSU: Accardo Biagio, Bongiovanni Gaspare, Atria Filippo, Gandolfo Giuseppe, Seidita Rosaria, Mandina Francesco, Lorenzo Graziella, Antonino Cognata, Pagano Franco, Lombardo Filippo.