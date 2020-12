CVetrano, condannato per aver usato la carta di credito del cugino. Sentenza confermata in appello

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2020-12-11

Il 10 ottobre 2019 il Giudice monocratico di Marsala aveva condannato il castelvetranese Massimiliano Cascio a otto mesi di reclusione e a 350 euro di multa per “utilizzo indebito di carta di credito o di pagamento o di un documento equipollente da parte di chi non ne è titolare”. L’imputato inoltre è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento di 10mila euro in favore della parte civile, un suo cugino.

La sentenza è stata, in questi giorni, confermata dalla Corte d’appello di Palermo. La vicenda si riferisce al 2015, quando i due cugini avevano deciso di aprire insieme un’officina meccanica, ma poi l’affare non andò in porto. Secondo l’accusa, Cascio, aveva utilizzato la carta di credito del cugino, per fare acquisti per un totale di 8 mila euro.

La vittima, una volta accortasene aveva chiesto la restituzione del denaro e Cascio, si era impegnato, con una scrittura privata, a restituire la somma a rate. Fino a quando all’improvviso aveva smesso di pagare e il cugino lo aveva denunciato.

Il giudice non aveva avuto dubbi sulla credibilità della tesi dell’accusa, neanche quando Cascio aveva sostenuto la non paternità della scrittura privata.