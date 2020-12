CVetrano, dal Comune avviso per lavori da 100 Mila Euro per la riqualificazione degli edifici scolastici

di: Redazione - del 2020-12-11

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato una Richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità. L’avviso riguarda interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

L’importo dell’appalto è di €. 110.086,64 a base d’asta (compreso costo della manodopera: €. 25.696,34), oltre €. 3.645,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è prevista il 15/12/2020, ore 23:59, mentre lo svolgimento della gara sarà giorno 16/12/2020 ore 10,00.

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo.