CVetrano, danni in via Chinnici dopo le forti piogge. Comune corre ai ripari

di: Elio Indelicato - del 2020-12-11

Non passa un violento acquazzone o come si chiamano ora le “bombe di acqua”, che non si contano i danni nelle rete viaria a Castelvetrano. Vittima illustre dell’ultima violenta burrasca la via Chinnici. Il personale dell’Ufficio tecnico con l’ausilio dei Vigili Urbani, è dovuto intervenire per chiudere al transito la Via Chinnici, che dalla via Campobello conduce all’autostrada per Agrigento.

Lì uno smottamento del sottosuolo ha creato una grossa voragine,causata probabilmente dal sistema fognario assolutamente insufficiente. Purtroppo la mancata manutenzione e soprattutto la mancanza di stanziamenti, importanti per mettere a regime alcuni punti cruciali della città, ha spinto le varie amministrazioni ad interventi tampone senza una valida progettazione ai fini di potere accedere ad importanti stanziamenti anche dalla stessa Comunità Europea.

L’ultimo acquazzone ha creato problemi al manto stradale dove si registrano pericolosi cedimenti nella via Trapani, nella piazza Diodoro Siculo nella via Dogali.

Anche a Marinella di Selinunte ci sono urgenti lavori per ripristinare il manto stradale dove sono saltati alcuni chiusini come nella piazza Scalo di Bruca, via Persefone e via Pammilo, per lo meno queste le vie più danneggiate, mentre si sono allagati cortili e garage.

La manutenzione fatta fare dal Comune a fine estate nei canaloni di gronda della parte finale della adesso arteria comunale (ex SS 115), che porta a Marinella di Selinunte, ha dato i risultati sperati. Infatti non c’è stato sversamento delle acque sul manto stradale, soprattutto in contrada Trenta Salme.

La strada chiusa al traffico la via Chinnici, è quella che necessita del maggiore intervento. Lo stesso sindaco Enzo Alfano conferma di ”avere il quadro chiaro e che bisognerà intervenire al più presto per riaprire l’importante arteria.”

I tecnici sono già al lavoro per predisporre un progetto, da inserire sulla piattaforma Mepa per consentire alle ditte interessate di potere fare la loro offerta anche se probabilmente si poteva procedere per l’affidamento diretto trattandosi di un impegno di spesa di circa 30.000 euro.

Con la richiesta di offerta sul Mepa ci potrà essere un ribasso sull’elenco dei prezzi con un risparmio per le casse conmuinali. Entro una settimana massimo si dovrebbe avere una risposta da parte delle ditte interessate, in caso contrario non si esclude l’affidamento diretto.

I lavori dovranno prevedere un primo assaggio nella parte più ammalorata al centro della carreggiata, per poi capire come si dovrà procedere, non escludendo a priori che di debba rifare la rete fognaria in quel tratto di discesa, visti gli altri interventi tampone che si sono già succeduti nel tempo, non ultimo la voragine che si era aperta all’inizio della stessa via Chinnici nel 2019.