Salemi, la Fidapa non si ferma. Per Natale partecipa al progetto "Intrecci che scaldano il cuore"

del 2020-12-12

Quest'anno sarà un Natale diverso, ma la Fidapa non si ferma. Sarà una festa con meno luci, con meno allegria nel cuore, ma piena di quella che è la vera essenza del Natale.

Non allestiremo come ogni anno "l'Albero della Solidarietà" in Chiesa Madre ma saremo vicini alle meno fortunate. La Fidapa è sempre vicina e pronta ad aiutare le Donne, che siano professioniste o casalinghe, e lo farà anche quest'anno tramite la Caritas Parrocchiale.

Ulteriormente in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari sta portando avanti il progetto "Intrecci che scaldano il cuore". Tutte le socie della sezione Fidapa di Salemi sono già all'opera per realizzare ai ferri o all'uncinetto un cappellino, una sciarpa, un maglione, delle calze da notte e qualsiasi altra cosa potrà essere utile per scaldare chi più ne ha bisogno.

Sempre poca cosa ma essere animati dallo spirito del “donare” è sicuramente una nobile caratteristica! Ed è sempre il cuore quello che fa la differenza, perché donare fa bene a chi dona e a chi riceve.

Invito chiunque volesse partecipare al progetto, a realizzare qualcosa e lasciarlo, in un contenitore dedicato, in Chiesa Madre già a partire dalla prossima settimana. Sarà cura di don Vito recapitarle alle famiglie.

Il Natale è la nascita di Gesù Bambino, è Speranza, è Luce. Apriamo il nostro cuore alla vera luce: la luce che può illuminare e trasformare noi stessi, la luce del bene che vince il male, dell’amore che supera l’odio, della vita che sconfigge la morte. Solo così potremo festeggiare il giusto significato del Natale, con l'essenziale che non è visibile agli occhi, ma al cuore.