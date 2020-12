Santa Ninfa, "disco verde" per esonero dal pagamento del servizio di mensa. Previsti rimborsi anche per studenti pendolari

di: Mariano Pace - del 2020-12-13

“Disco verde” da parte della giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Lombardino, che ha approvato il provvedimento di esonero dal pagamento delle rette di compartecipazione per la fruizione del servizio di mensa scolastica, anno scolastico 2020/2021

Sono dodici le famiglie richiedenti l’esonero che versano in precarie condizioni economiche ammesse a fruire del beneficio. Sempre in tema scolastico, la giunta comunale ha assegnato il contributo di 10.000,00 euro all’Istituto Autonomo Comprensivo di Santa Ninfa, anno 2020, per coprire le spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento delle scuole. Mentre è stata accantonata, dagli uffici comunali, la somma di 25.000,00 euro da utilizzare per il rimborso degli abbonamenti (annualità 2020) sui mezzi di linea agli studenti pendolari di Santa Ninfa che frequentano le scuole superiori nei centri di Castelvetrano e Partanna. Attivate, inoltre, le procedure per l’affidamento delle forniture di articoli per la mensa scolastica, periodo: gennaio-dicembre 2021.