Tre Fontane, sequestrato immobile abusivo in fase di realizzazione. Denunciato il proprietario

del 2020-12-13

La sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Campobello di Mazara, ha sequestrato e messo i sigilli ad un ulteriore fabbricato abusivo con lavori ancora non completi nella zona ovest della frazione di Tre Fontane. Questa volta è toccato ad un manufatto in fase di realizzazione. Nel caso di specie, un lotto di terreno con la sola recinzione è stato trasformato in abitazione; il tutto ubicato all’interno della fascia dei 150 metri dalla battigia del mare, dove insiste il vincolo paesaggistico, sismico e di inedificabilità assoluta. Il proprietario, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Al momento, in attesa nel nuovo PRG, tutta la zona costiera di Tre Fontane risulta urbanisticamente stralciata e sono ammessi soltanto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili già esistenti.