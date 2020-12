Cvetrano, perdita di acqua nella parete esterna Scuola elementare Verga. I genitori: "Uno spreco"

di: Redazione - del 2020-12-14

Uno spreco di acqua corrente si sta verificando in via Scina a causa della probabile rottura di un tubo che si trova nella parete esterna della scuola elementare Verga.

Tantissimi genitori, in questi giorni, hanno lamentato la mancanza di acqua corrente per guasti e non sopportano di vedere questo spreco. Gli stessi si sono rivolti alla nostra Rerdazione, anche se pare che la segnalazione sia arrivata da tempo agli uffici del Comune.