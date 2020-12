CVetrano, nuova scommessa imprenditoriale. Presente il Sindaco Alfano all'inaugurazione di una nuova autocarrozzeria

di: Rosalia Ventimiglia - del 2020-12-14

Nonostante tutto, la pandemia, la crisi economica e sociale anche a Castelvetrano c'è ancora chi investe e apre delle nuove attività, un segno di speranza per la nostra città e non solo.

È il caso del signor Claudio Curia che ha inaugurato, anche alla presenza del primo cittadino Dottore Enzo Alfano, un' autocarrozzeria sita in via Piersanti Mattarella, 33. Un segno di ripresa che speriamo sia di buon auspicio per la nostra amata città.