Interrogazione di "Bene Comune" sullo stato del serbatoio comunale di via Mascagni

di: Redazione - del 2020-12-14

I consiglieri di "Bene Comune" hanno presentato una interrogazione sullo stato del serbatoio sito in via Pietro Mascagni, che a causa della sua pericolosità ha comportato la chiusura della strada da più di due anni. Il serbatoio, una grossa torre di cemento armato, a causa della mancata manutenzione risulta essere in pessimo stato e mette a rischio l’incolumità di diverse famiglie.

Nonostante ci siano stati diversi sopralluoghi, non si è ancora giunti ad una soluzione, per cui i consiglieri di “Bene Comune” si sono rivolti all’Amministrazione per chiedere: se la struttura in questione sia utilizzata e se si stanno adottando i provvedimenti necessari per porre tale struttura in sicurezza o eventualmente demolirla.