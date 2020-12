Il calcio senza tifosi allo stadio tra restrizioni e il sogno di stadi pieni

di: Francesco Accardi - del 2020-12-11

Il calcio va avanti nonostante la pandemia. Stadi vuoti e tifosi incollati alle tv per seguire i propri beniamini. A tremare però sono i bilanci delle Società che vedono venir meno incassi vitali per le casse societarie.

L’ultimo grido d’allarme è giunto proprio dal Presidente della Juventus Agnelli che ha parlato di un calcio insostenibile a fronte di stipendi importanti che però sembrano anacronistici rispetto alla situazione odierna dove le società possono contare solo sui diritti tv per far fronte agli stipendi milionari dei calciatori.

Intanto il Governo ha varato nuove misure vietando spostamenti tra Comuni soprattutto a ridosso delle festività natalizie e del Capodanno. I divieti di cenoni e pranzi numerosi avranno, come naturale conseguenza, una ricaduta in termini di contrazione dei consumi stimati da parte degli italiani. Ad annunciarlo il Codacons che ha stimato al ribasso i consumi previsti per le famiglie italiane che rinunceranno a qualche regalo a fronte di una situazione economica precaria e che porterà a ridurre le spese.

Tra Cassa integrazione e mancati rinnovi contrattuali sono soprattutto le donne ad avere accusato una notevole riduzione del numero di persone occupate sono le donne. Anche la cultura e l’arte hanno avuto una bruca frenata che dura ormai da diversi mesi. Anche lo sport dilettantistico si è fermato e la ripresa seppur auspicata da tanti non è imminente.

Anche lo sport dilettantistico si è fermato e la ripresa seppur auspicata da tanti non è imminente. E mentre le case farmaceutiche annunciano i vaccini di prossima commercializzazione ci si interroga su quali saranno i tempi per una ripresa normale della vita pre Covid.

Tra gli esperti c’è chi pronostica almeno un anno e chi ipotizza periodi ancora più lunghi quando invece un altro interrogativo avanza. Ci si chiede infatti se la vaccinazione sarà un obbligo che verrà imposto in capo ad ogni cittadino italiano o se verrà lasciato alla discrezione di ognuno decidere in base alla propria coscienza se sottoporsi o meno al vaccino. I primi ad essere sottoposti al vaccino sarà il personale ospedaliero, gli anziani e le persone più deboli.

Si dovrà pensare ad un piano di distribuzione dei vaccini che possa portare nel tempo ad una immunità di gregge che permetta nel tempo un graduale ritorno alla normalità e ad una socialità come quella vissuta in era anti Covid. Un momento tanto atteso sia nel mondo dello sport che nella cultura ma soprattutto in diversi settori lavorativi quale ad esempio la ristorazione e il settore recettizio gravemente messo alla prova dall’avanzata del Covid-19.

E proprio lo sport e il calcio attende con ansia il ritorno dei tifosi allo stadio come dodicesimo uomo in campo. E sono in tanti ad aspettare il ritorno allo stadio per inneggiare i propri beniamini.

Una normalità fino a qualche anno fa e oggi un vero sogno che appare ancora così lontano per milioni di italiani costretti a stare lontani dai propri calciatori che proprio in questo periodo stanno vivendo una atmosfera surreale durante le partite disputate all’interno di stadi vuoti che non regalano emozioni e quella adrenalina che segna anche il corso delle partite indirizzando in certi casi anche l’esito di gare influenzate dai tifosi oggi sempre più desiderosi di tornare in curva a tifare per la propria squadra. Perché ciò accada occorrerà aspettare un altro po’ di tempo sperando non sia troppo.