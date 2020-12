L'affidamento dell'impianto sportivo di via Tripoli "scalda" gli animi in Consiglio. L'Opposizione abbandona l'aula

di: Elio Indelicato - del 2020-12-13

I consiglieri dell’opposizione abbondonano l’aula consiliare quando si è discusso sull’affidamento esterno di alcuni impianti sportivi: "Accertiamo prima la proprietà, l’accatastamento e l’agibilità”. L’assessore Filippo Pelllitteri: "Non ci sono dubbi sulla proprietà di questi immobili, la sostanza non sempre coincide con la forma”.

Tutto nasce da una mozione (alla fine bocciata dai consiglieri della maggioranza) a firma dei consiglieri Vincenza Viola, Calogero Martire e Salvatore Stuppia, aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, in merito al “Bando per la concessione della Palestre polivalenti site all’interno dell’impianto Sportivo di Via Tripoli in Castelvetrano “ dello scorso 30 ottobre, bando che scadeva lo scorso 2 dicembre.

La mozione evidenziava che: "il comune di Castelvetrano possiede strutture sportive di proprietà chiuse e non praticate da anni come il Pala Puglisi, che lo stesso Comune non possiede la titolarità della proprietà delle strutture indicate nel sopracitato bando".

Inoltre la convenzione stipulata tra il Comune e l'Associazione A.S. Basket Castelvetrano per la concessione di terreno stipulata nel marzo del 1986 non è titolo di proprietà definito secondo le normative vigenti in termini di passaggi di proprietà.

Infine pare, secondo quanto affermato dai consiglieri, che gli immobili sarebbero stati costruiti su un’area dell’Asp, che in più occasioni si parla sia nel 2009 e nel 2011, ne avrebbe rivendicato la proprietà o quanto meno ne avrebbe richiesto la regolarizzazione delle carte.

Secondo la mozione le strutture sportive identificate 1, 2 e 3 del “Bando per la concessione delle Palestre polivalenti site all’interno dell’impianto Sportivo di Via Tripoli in Castelvetrano, non hanno certificato di agibilità rilasciato di recente necessario per gli interventi di manutenzione da fare e eventuali adeguamenti previsti dalle normative vigenti in termini di sicurezza.

Questo il contenuto della mozione che ha acceso gli animi in Consiglio, nonostante le rassicurazioni anche da parte dell’assessore allo sport Filippo Foscari sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione nel momento della pubblicazione del bando, già andato deserto.

L’assessore Filippo Pellitteri aggiunge: ”Intanto trattasi di eventuali problemi non risolti dalle vecchie amministrazioni all’epoca della realizzazione degli impianti. Noi abbiamo l’obbligo morale nei confronti dei cittadini di salvaguardarli dandoli in concessione con un utile per un Comune in dissesto. Faremo tesoro delle osservazioni utili che arrivano dall’opposizione, ma non possiamo bloccare per quanto lamentato, l’agire amministrativo.”