Bando dello I.A.C.P. di Trapani per l'assunzione a tempo indeterminato di due figure. Ecco i requisiti richiesti

di: Redazione - del 2020-12-13

L’I.A.C.P. di Trapani ha pubblicato un bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana o in alternativa trovarsi nelle condizioni di una delle fattispecie di cui all’art. 38 del D.lgs. 165 del 2001. I cittadini stranieri devono essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;

b. età non inferiore ad anni 18;

c. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo da ricoprire. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore in base alla normativa vigente;

d. godimento dei diritti civili e politici;

e. non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

f. di non avere riportato condanne penali né di essere soggetto a procedimenti penali in corso, di non essere stato sottoposto a stato di interdizione, provvedimenti di prevenzione o altre misure disciplinari, che escludano l’accesso ai pubblici impieghi o la prosecuzione del rapporto di impiego;

g. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria edile - architettura o Ingegneria edile o Ingegneria civile o Ingegneria per l’ambiente e il territorio; oppure

• Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi: LM4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; oppure

• Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) appartenente ad una delle seguenti classi: 4/S Architettura e ingegneria edile, 28S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio; oppure

• Laurea (L - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi: L17 Scienze dell’architettura, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile e ambientale oppure

• Laurea DM 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi: classe 04 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile, classe 08 - Ingegneria civile e ambientale; oppure

• titolo di studio dichiarato per legge equipollente ad uno dei sopra indicati titoli (occorre indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza);

h. non essere stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare;

i. non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;

j. l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità alle disposizioni di cui all’art. 20 del D.lgs. 39/2013 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;

k. (solo per i candidati di sesso maschile) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e quelli relativi al servizio militare, finché detti obblighi non sono stati sospesi ai sensi della legge 23.8.2004, n. 226;

l. possesso della patente di guida cat. “B” in corso di validità.

Ai fini della partecipazione sono richiesti, inoltre, a pena di esclusione, i seguenti requisiti particolari, richiesti anche per il personale interno:

a. abilitazione all'esercizio della professione tecnica in ambito attinente al profilo professionale e alle mansioni proprie dei Servizi di destinazione indicati all’art. 1, o, in alternativa, almeno cinque anni di servizio nell’area Tecnica, con contratto di lavoro subordinato, presso una Pubblica Amministrazione, in ambito attinente al profilo professionale e alle mansioni proprie dei Servizi di destinazione indicati all’art. 1, o, in alternativa, il possesso del diploma di specializzazione in materie attinenti al profilo professionale e ai compiti dei Servizi di destinazione indicati all’art. 1, conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca;

b. buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, correlate al profilo, accertata ai soli fini dell’idoneità, ai sensi dell’art.37, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;

c. buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, accertata ai soli fini dell’idoneità, ai sensi dell’art.37, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Per partecipare, il candidato dovrà compilare l'apposito modulo on-line reperibile dal sito internet www.iacptrapani.com :

a) la prima volta che il candidato accede all'applicazione informatica per la compilazione della domanda di partecipazione deve registrarsi "cliccando" l'apposito pulsante I.A.C.P. TRAPANI Protocollo Partenza N. 43733/2020 del 09-12-2020 Allegato 1 - Copia Documento TRAPANI Pag. 4 di 14 REGISTRATI (è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale);

b) terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall'applicazione informatica, a conferma dell'avvenuta registrazione con l'indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di partecipazione;

c) il candidato dovrà quindi accedere all'applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI, digitando le proprie credenziali (Nome utente e Password), e dovrà compilare tutti i campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA. Il candidato riceverà un messaggio a video, generato in automatico dall'applicazione informatica, a conferma dell'avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo stesso forniti.