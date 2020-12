Blitz antimafia nella notte. Fermate 13 persone ritenute vicine a Messina Denaro

del 2020-12-15

(ph. fattidicronaca.it)

Blitz dei poliziotti della Servizio centrale operativo e i colleghi delle squadre mobili di Trapani e Palermo che hanno eseguito tredici fermi disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo andando a colpire il clan di Calatafimi-Segesta. Tra gli indagati anche il sindaco di Calatafimi, Antonino Accardo, accusato di corruzione elettorale e tentata estorsione, con l’aggravante di mafia. Indagato anche un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere palermitano di Pagliarelli. Per lui l’accusa è di rivelazione di notizie riservate. In carcere anche il nuovo capo della famiglia mafiosa che fa parte del mandamento di Alcamo, è Nicolò Pidone, 57 anni, ex operaio stagionale della Forestale e Salvatore Barone, ex presidente dell’Atm, l’azienda che a Trapani gestisce il servizio pubblico urbano, più di recente era diventato il presidente di una cantina. Le indagini sono state coordinate dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Pierangelo Padova e Francesca Dessì.