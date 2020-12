CVetrano, Eliana Liotta insignita del titolo "Donna Fidapa 2020"

del 2020-12-15

Eliana Liotta è stata insignita dalla sezione FIDAPA di Castelvetrano del titolo Donna FIDAPA dell’Anno 2020, per essersi distinta nel campo letterario e scientifico, in occasione dell’incontro che si è tenuto venerdi 11 dicembre per la presentazione del libro “La rivolta della natura”, scritto da Eliana Liotta con l’apporto del virologo Massimo Clementi e la consulenza dello European Institute on Economics and the Environment (EIEE) e pubblicato a giugno 2020 per la nave di Teseo.

All’incontro, che si è svolto in modalità telematica, hanno partecipato le autorità FIDAPA, Cettina Oliveri Presidente Nazionale, Maria Ciancitto Presidente del Distretto Sicilia, Giuseppina Seidita Financial Officer Bpw International.

Eliana Liotta è giornalista, divulgatrice scientifica e autrice di best seller tra cui La Dieta Smartfood, in team con l’Istituto europeo di oncologia (IEO), tradotta in oltre 20 Paesi, Il bene delle donne, L’età non è uguale per tutti e Prove di felicità. Firma due rubriche settimanali sul Corriere della Sera, una su Corriere Salute ed una su Io Donna Ha vinto diversi premi: Premio Giornalismo in rosa della Regione Sicilia, Premio Cicerone ad Arpino, il Premiolino 2017, il più antico premio giornalistico italianio, il Bologna Award 2019 per la comunicazione della sostenibilità ambientale, il Premio Eugenio Montale 2020 per la saggistica.

Come ha sottolineato la Presidente della FIDAPA sezione di Castelvetrano Antonella Giardina, l’incontro con Eliana Liotta è in linea, insieme ad altre attività realizzate dalla sezione, fra cui la partecipazione al progetto distrettuale “Io non spreco”, con la mission della FIDAPA, che è quella di occuparsi dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili, ed in coerenza con le Linee programmatiche della Presidente nazionale Cettina Oliveri, per la cui attuazione sono state previste delle TASK FORCE, con il compito di svolgere particolari temi ed attività programmate con gli Organi della Federazione.

Tra queste la Presidente, a testimonianza della particolare attenzione della FIDAPA ai problemi legati all’ambiente e alla necessità di mettere in atto iniziative di informazione e sensibilizzazione volte alla salvaguardia del nostro pianeta, ha istituito la TASK FORCE “Ambiente, economia circolare”, la cui componente distrettuale è Rosamaria La Scola e referente di sezione Maria Rosa Ampolilla.

Durante l'incontro ha dialogato con l'autrice Elena Ferraro, ricercatrice in Fisica presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L’impatto dell’uomo sul nostro pianeta ha un peso ormai insostenibile, c’è una relazione che intercorre tra i comportamenti dell’uomo, la salute dell’ambiente e le epidemie e c’è senza dubbio un nesso profondo tra la diffusione di nuovi virus e i cambiamenti climatici, la deforestazione, i mercati umidi, l’inquinamento e anche la diseguaglianza sociale.

Molte patologie infettive degli ultimi decenni non sono solo tragedie dettate dal caso. "La rivolta della natura" affronta con uno sguardo attento ed approfondito e con molta chiarezza questi temi, con un approfondimento sui cibi che affiancano il sistema immunitario.

Questi i temi affrontati durante l'incontro, che ha rappresentato una importante occasione di confronto e arricchimento, con una grande e attiva partecipazione da parte del pubblico e numerosi apprezzamenti per gli argomenti trattati e per la chiarezza comunicativa e la capacità dialogica di Eliana Liotta ed Elena Ferraro, di cui la nostra Castelvetrano può essere orgogliosa.

Il messaggio è stato chiaro: imparare dai nostri errori e agire tempestivamente per correggerli ascoltando la natura. “Se è vero -dice Eliana Liotta- che oggi viviamo nell’Antropocene, cioè nell’era geologica in cui l’uomo domina e modella il pianeta, è anche vero che siamo homo sapiens, abbiamo una capacità di innovazione straordinaria, quell’innovazione che ha determinato la nostra evoluzione. Quindi ora tocca a noi trovare una soluzione per salvare il pianeta.

Gli Stati devono adottare politiche green, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte per l’ambiente, preferendo un’alimentazione sostenibile, evitando gli sprechi, scegliendo la mobilità sostenibile. La pandemia Covid-19 deve essere l’occasione per riarmonizzare la relazione fra la specie umana e il nostro Pianeta”.