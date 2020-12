Santa Ninfa, la Giunta delibera misure di sostegno alle attività produttive

di: Redazione - del 2020-12-15

La Giunta municipale di Santa Ninfa ha deliberato il differimento del termine per il versamento di alcune entrate comunali. Ciò al fine di mitigare gli effetti dell’emergenza coronavirus sul sistema produttivo.

In particolare, con riferimento al canone di locazione dei fabbricati di proprietà comunale oggetto di attività economiche, al fine di garantire l’esenzione totale del pagamento di tali canoni di affitto, oltre al credito d’imposta del 60%, previsto dall’art. 28 del Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020, è stata prevista l’esenzione nella misura del 40% dell’ammontare mensile di tali canoni di affitto per le attività oggetto di lockdown per tutto l’anno 2020, che sarà decurtato dall’importo dovuto a titolo di canone di locazione nell’anno 2021, comportando una minore entrata per le casse comunali quantificata in € 39.242,35.

Con riferimento ai canoni di affitto degli alloggi popolari di proprietà del Comune di Santa Ninfa, si è dato mandato al responsabile dell'area affari generali di predisporre l'istruttoria per la verifica dei potenziali beneficiari.