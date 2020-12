Pescatori detenuti in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi. Liberazione dopo 108 giorni di prigionia

(fonte: https://www.tgcom24.mediaset.it/) - del 2020-12-17

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia. L'obiettivo del viaggio sembra quello di riuscire a ottenere la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo che, fermati e sequestrati in acque internazionali, da oltre 100 giorni sono detenuti in un carcere libico.

A Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar sono trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo: 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Nelle scorse settimane, i familiari dei pescatori erano rimasti per giorni di fronte alla Camera dei deputati, per chiedere la liberazione degli uomini. Una delegazione era stata ricevuta proprio da Conte e Di Maio.

Il sindaco di Mazara: "Liberazione imminente" "E' un grande giorno per tutti noi. Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente, aspettiamo adesso ulteriori notizie e la conclusione di questa vicenda". Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci.

Armatore peschereccio: "Ho pianto come un bambino""Aspettiamo la conferma ufficiale ma oggi sembra proprio la giornata giusta". Emozionato e con la voce rotta dal pianto, risponde così a Radio Capital Marco Marrone, armatore della Medinea, uno dei due pescherecci sequestrati in Libia. "Ho parlato con il ministro Bonafede che mi ha detto 'C'è qualcosa di buono nell'aria'. Per me un'emozione assurda, ho pianto come un bambino. Ora aspettiamo solo la conferma", ha aggiunto Marrone.

La mamma di un pescatore: "Rinata dopo tre mesi bui" "Stamattina questa notizia mi ha fatto rinascere dopo tre mesi bui e di disperazione. Non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio". Così Rosetta Incargiola, mamma di Pietro Marrone, uno dei pescatori siciliani detenuti a Bengasi.