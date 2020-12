Come scegliere il broker forex: ecco i criteri da tenere in considerazione

di: Francesco Accardi - del 2020-12-18

Oggigiorno, il Forex Trading è probabilmente il tipo di mercato finanziario che più stimola i neofiti del trading online, grazie alla possibilità di presunti guadagni facili e all'incredibile flusso di denaro e liquidità che interessa questo tipo di mercato.

Prima di iniziare però a investire nelle cosiddette coppie di valute estere, ci sono tutta una serie di cose da tenere presenti prima di iniziare, ad esempio come scegliere il broker forex a cui affidarsi o come investire i nostri capitali in sicurezza.

Investimenti in sicurezza

Prima di tutto, essendo un tipo di mercato valutario esso non è aperto a chiunque, ma necessita l'intercessione di un partner finanziario che faccia da intermediario tra noi e i mercati. Questa figura è quella del broker online, il cui si metterà al "nostro servizio" per fare in modo di farci investire in tutta autonomia in questo tipo di mercato.

l guadagno di questo protagonista finanziario si basa sull'organizzazione delle transazioni tra il compratore e il venditore di un dato asset (e quindi sullo scambio valutario), e nello specifico esso guadagna con il cosiddetto spread, e non sulle commissione. Infatti, oggi la maggior parte dei broker online guadagnano esclusivamente dallo spread, senza far pagare commissioni aggiuntive riguardo all'attività di trading.

Per investire in sicurezza, però, c'è bisogno di rivolgersi a servizi di brokeraggio online esclusivamente autorizzati. Ciò significa che bisogna diffidare da chiunque non segua le direttive ESMA, e che abbia dunque la possibilità di dimostrare le proprie licenze e autorizzazioni atte ad erogare questo tipo di servizi finanziari sul nostro territorio.

Nella fattispecie, stiamo parlando delle licenze CySEC per quel che riguarda il territorio europeo, licenza tra le più comuni in Europa, e dell'autorizzazione della nostrana CONSOB per quanto riguarda il caso specifico dell'Italia.

Criteri fondamentali di un broker Forex

Oltre però ad essere in possesso di una regolamentazione adeguata fornita dalle autorità competenti, il broker online a cui abbiamo intenzione di rivolgerci deve soddisfare una serie di criteri per essere considerato un broker tra i migliori presenti in rete.

Come già accennato in precedenza, la maggior parte dei broker online contemporanei hanno aderito a una formula di zero commissioni. Ciò significa che non ci saranno commissioni nascoste o aggiuntive in sede di investimento, e che il broker online durante un trade guadagnerà esclusivamente dallo spread e da nient'altro.

Sempre riguardo alla questione investimenti, i migliori broker danno la possibilità di utilizzare gli investimenti tramite CFD. I CFD sono un tipo di prodotto finanziario derivato a dir poco peculiare con cui è possibile guadagnare dalle oscillazioni di quotazione delle coppie valutarie presenti sul mercato Forex, permettendoci così di guadagnare non soltanto sull'avanzamento dell'asset sul mercato, ma anche su una sua caduta.

In quest'ultimo caso infatti si "scommetterà" su un eventuale ribasso dell'asset selezionato, utilizzando la cosiddetta opzione detta "vendita al ribasso", opzione che ci permetterà di guadagnare anche in caso di caduta dell'asset a differenza ad esempio degli investimenti diretti, il cui guadagno è direttamente legato e proporzionato esclusivamente al rialzo di un asset.

Una parentesi a parte però deve essere aperta per una feature fondamentale per i neofiti del settore, e cioè la possibilità di aprire un conto demo.

Provare un account demo

Un'altra cosa da tenere assolutamente presente quando si sceglie un broker finanziario con cui poter entrare nel mercato FX è relazionata alla possibilità di poter aprire un conto demo o meno. Un conto demo è a dir poco essenziale se si è alle prime armi, e presenta una serie di vantaggi da non sottovalutare assolutamente.

Prima di tutto, c'è da dire che con un conto demo è possibile far pratica con la piattaforme di trading offerta dal broker senza aver paura di fare errori meramente tecnici e prendere perciò dimestichezza con l'interfaccia di quest'ultima senza ansia alcuna.

Ma non solo: la cosa più importante è che si potrà fare pratica senza il timore di perdere soldi. Un account demo infatti funziona esattamente come un account standard, con la sola differenza che essa permette di investire tramite un balance virtuale, e cioè caricato con un deposito fittizio offerto dallo stesso broker.