Covid, bollettino con l'aggiornamento dei casi ad oggi. A CVetrano i positivi sono 138

del 2020-12-18

L’ASP di Trapani ha pubblicato il bollettino circa i casi di Covid. A . Ecco i dati suddivisi per comuni della Provincia di Trapani: Alcamo 242; Buseto Palizzolo 7; Calatafimi-Segesta 13; Campobello di Mazara 26; Castellammare del Golfo 32; Castelvetrano 138; Custonaci 20; Erice 90; Favignana 2; Gibellina 18; Marsala 279; Mazara del Vallo 318; Paceco 33; Partanna 45; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 34; Santa Ninfa 2; Trapani 483; Valderice 43; Vita 2, San Vito 20; Petrosino 19. Il totale degli attuali casi positivi nella Provincia di Trapani è di 1874 positivi.

Totale deceduti: 98; totale guariti: 3434; Ricoverati in terapia intensiva: 15, ricoverati non in terapia intensiva del territorio 110