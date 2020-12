Tre littorine da anni nel deposito ferroviario di CVetrano e il "sogno" della ferrovia turistica. Intervista a Settimo Marineo

di: Elio Indelicato - del 2020-12-23

Fabio Settimo Marineo, socio fondatore dell’Associazione “Sicilia in Treno”, già presidente di “Treno Doc” da oltre dieci anni, è impegnato a mantenere viva l’attenzione delle amministrazioni comunali di Castelvetrano sul patrimonio storico ferroviario, confrontandosi con i vari sindaci che si sono succeduti nel tempo, per cercare di realizzare un vero museo a cielo aperto nell’area dell’ex deposito ferroviario.

Con lui abbiamo parlato di ferrovie e storia di cui lui è un grande appassionato e conoscitore. "Come è noto, ricorda Fabio Marineo, Castelvetrano sin dal completamento della linea (1923) ne fu il fulcro principale e a Castelvetrano sono presenti gli ultimi rotabili, superstiti di un passato glorioso, da qualche anno protetti da vincoli quali beni culturali.

La stessa linea, almeno per i primi 22 km sino a Porto Palo di Menfi, risulta vincolata, in forza di una apposita Legge nazionale, approvata nel 2017, finalizzata alla nascita delle ferrovie turistiche.

Negli ultimi 10 anni, prima per iniziativa di alcune associazioni, poi con il decisivo avvento di Fondazione FS Italiane, è stata iniziata una specifica azione di salvaguardia e recupero di rotabili, manufatti e edifici della ferrovia Castelvetrano Porto Empedocle.”

Ricorda lo stesso ingegnere Marineo che “ci sono ancora nel deposito di Castelvetrano tre automotrici RALn 6012, (chiamate anche littorine).

Le premesse, in termini normativi e gli aspetti regolamentari che consentiranno le gestione delle ferrovie turistiche già esistono, come la possibilità di attingere ad appositi finanziamenti, a partire dal Contratto di Programma nazionale di Rete Ferroviaria Italiana.

Se in passato soltanto gli appassionati hanno custodito, pur tra mille difficoltà, un patrimonio il cui destino sarebbe altrimenti stato nefasto, adesso sono i soggetti che ne hanno titolo a dovere decidere se impegnarsi in prima persona o se consentire ad altri soggetti, ugualmente qualificati, come prevede la legge 128/17, di progettare e realizzare la ferrovia turistica da Castelvetrano a Selinunte sino a Porto Palo di Menfi. L’ulteriore alternativa, la perdita definitiva di questo importantissimo patrimonio tecnico e sociale, non la prendo in considerazione”.