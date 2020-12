Un comitato cittadino per festeggiare i 400 anni della nascita di Campobello

del 2020-12-17

Il 10 dicembre 1621, con la concessione della "Licentia Populandi" da parte di Filippo IV d'Asburgo, re di Spagna e sovrano dei Paesi Bassi spagnoli, a Giuseppe Di Napoli, principe di Resuttano e signore di Alessandria della Rocca, nasce ufficialmente Campobello di Mazara.

Il prossimo anno la nostra amata città compirà 400 anni. In vista di tale anniversario, facendo anche propria l'idea di Annibale Cerrati, la locale sede dell'Archeoclub propone la costituzione di un comitato cittadino al quale potranno aderire tutte le associazioni, le comunità, gli artisti che vorranno dare il proprio contributo per l’ organizzazione di iniziative, per celebrare tale ricorrenza. Il comitato si potrebbe chiamare “400 annis ab urbe condita”( 400 anni dalla fondazione della città).

Anche in considerazione di ciò, il Presidente Antonino Gulotta, qualche settimana fa, ha chiesto un incontro al Sindaco, il quale, fino ad adesso, non ha ancora dato alcun riscontro.

Nelle prossime festività natalizie, l'Archeoclub, regole covid permettendo, promuoverà una serie di incontri con tutti i cittadini e le associazioni di volontariato che vorranno aderire a tale iniziativa.

Per informazioni, contattare il Presidente dell'Archeoclub Antonino Gulotta, tramite i social: facebook, twitter, instagram o tramite email al seguente indirizzo: [email protected] .