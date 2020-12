Campobello, interpellanza dell'opposizione per l'infiltrazione di acqua piovana nell'aula Magna del plesso Pirandello

del 2020-12-17

Nell'aula magna del plesso scolastico “Luigi Pirandello”, che viene anche utilizzata come classe, all'interno della quale si svolgono lezioni, causa abbondanti piogge, si è infiltrata l'acqua piovana.

I consiglieri di opposizione Di Maria Tommaso, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Fazzuni Giuseppe hanno presentato un'interrogazione al Sindaco con il seguente testo:

“Il sottoscritti Consiglieri comunali Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Fazzuni Giuseppe, in virtù dell’art. 21, comma 7, del vigente “Regolamento sui lavori del Consiglio comunale”,

PREMESSO CHE

1. la scuola deve essere considerata come luogo privilegiato per promuovere la cultura, l'educazione ed il rispetto delle regole;

2. l’Amministrazione comunale ha il dovere di garantire le condizioni di sicurezza e igiene nella scuole del territorio;

3. a seguito delle abbondanti piogge, l'acqua piovana, come da foto allegate, si è infiltrata nell'aula Magna, del plesso scolastico Luigi Pirandello, utilizzata come classe, all'interno della quale si svolgono lezioni;

CHIEDONO AL SINDACO

di conoscere la tipologia di intervento che l’Amministrazione intende porre in essere per risolvere immediatamente l'infiltrazione, le cause che hanno determinato l'infiltrazione dell'acqua piovana e se il tetto ed i solai, dal punto di vista statico, non hanno subito dei danni strutturali per effetto della prolungata esposizione alle infiltrazioni d'acqua.”

Campobello di Mazara 17/12/2020

TOMMASO DI MARIA

ISABEL MONTALBANO

LILIANA CATANZARO

CARLA PRINZIVALLI

GIUSEPPE FAZZUNI