"Covid, ti scrivo per dirti che...è l'ora di farci tornare alla nostra vita"

del 2020-12-18

In vista dell'arrivo di dicembre e delle festività, qualcuno ha pensato bene di preparare un elaborato, sotto forma di lettera, descrivendo la bellezza e la magia di questo mese con un’ironica presa in giro della pandemia e con la speranza di tornare alla normalità il prima possibile.

"Caro COVID, è arrivato dicembre, dicembre 2020. Tu ancora non lo sai, ma questo è uno dei mesi più belli dell’anno. E’ il mese in cui arriva l’inverno e le famiglie che amano la montagna e la neve ne approfittano delle vacanze natalizie per rifugiarsi nelle baite tra caminetti, cioccolate calde, vin brulè, stabilimenti sciistici, piste di pattinaggio, funivie, scivolate con slittini e scivoloni con gli sci… soprattutto i più piccoli e i principianti. Ma anche per chi non ama stare in alta quota è uno dei mesi più belli dell’anno e sai perché? Perché arriva il Natale!

Nelle città aleggia un’atmosfera magica e calorosa: le strade si illuminano di luccichii e luminarie di ogni genere, le piazze si adornano con alberi di Natale, presepi, mercatini e calendari dell’Avvento, il tutto accompagnato da musiche natalizie, a volte così carine, a volte così fastidiose da rimanerti in mente l’intera giornata! Capisco che venendo dall’Oriente non hai molta familiarità con questa festività religiosa ma, come hai potuto notare in questi mesi di convivenza con gli Italiani, siano un popolo molto tradizionalista ed il Paese Cristiano per antonomasia!

Per questi motivi, è consuetudine imparare sin da bambini l’importanza di questa festa, attraverso recite scolastiche, canti e disegni che tappezzano le pareti delle aule.

E’ anche tempo di doni… ai più piccoli viene consigliato di scrivere una letterina a Gesù Bambino e/o a Babbo Natale elencando i regali che vorrebbero ricevere. Non bisogna, poi, dimenticare le immancabili mangiate, con tavole ricche di cibo, agghindate con fiocchi, candele, lustrini, nastri, tovagliato super chic, dai tessuti mediocri a quelli più raffinati, perché a Natale non importa la qualità delle stoffe ma il calore dei familiari.

In un’unica espressione, Natale è stare “tutti insieme appassionatamente”, anche con i parenti che vedi una volta l’anno e con lo zio della cognata della mamma, un po' avanti con l’età che ti chiede tre volte di seguito la stessa domanda. Si lo sò, siamo un po' strani ma, considerando che continuerai ad autoinvitarti nella nostre dimore, ti preannuncio che non ti annoierai e che i festeggiamenti durano circa 15 giorni. Si si, hai capito bene, circa 15 giorni: dal 24 dicembre al 6 gennaio, il giorno dell’arrivo dei Magi e dell’Epifania che, come noto, tutte le feste porta via.

Per non parlare della notte di Capodanno, cenoni e vestiti lussuosi con almeno un accessorio di rosso sono i protagonisti della serata, unitamente all’immancabile trenino sulle note di Disco Samba, canzone meglio conosciuta come Pepepepepepe.

Quindi, caro COVID, considerando che sei nostro ospite da febbraio non sarebbe il caso di togliere il disturbo definitivamente?

Dalle nostre parti si dice che l’ospite dopo tre giorni inizia a puzzare… renditi conto di quanto sei stato e sei diventato pesante! Immagino che per te questo mese possa essere molto propizio per continuare a colpire le tue prede ma, ti consiglio di uscire di scena da vincitore … hai sentito i telegiornali? Il vaccino è quasi pronto e il tuo tempo sta per scadere (almeno si spera)!

Ormai hai pienamente dimostrato la tua forza e la tua velocità.

Nella storia dell’umanità non c’è stato guerriero, stratega, intellettuale, politico o genio più potente di te. Credo che questo primato congiunto con una fama mondiale possa essere abbastanza soddisfacente! Così come spero sia stata soddisfacente ed esaustiva la spiegazione sul Natale e su tutto ciò cui siamo costretti a rinunciare per contrastare le tue mire espansionistiche.

Nel caso in cui, invece, decidessi di prolungare in modo del tutto ineducato la tua permanenza, sappi che oltre a quella atmosfera magica e calorosa, ci hanno insegnato che il Natale è nei nostri cuori e che il ricordo dei familiari e degli amici che ti sei portato via rimarrà sempre vivo. In conclusione?

E’ vero, manca l’affetto delle persone che sono venute a mancare, mancano gli abbracci, i baci rumorosi e schioccanti ma, adattandoci alla tua invasione, abbiamo anche imparato a riconoscerci dagli occhi. Come dite voi orientali, gli occhi sono lo specchio dell’anima, quindi, mi dispiace, ma hai già perso! "

Con distaccato affetto, La speranza degli uomini

Maria Concetta Lucia La Grassa