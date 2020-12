Cvetrano, il nuovo Presidente Rsu Scaminaci: "Importanti novità sulla stabilizzazione dei precari". Timori per gli ASU

di: Redazione - del 2020-12-18

Sulla questione dei precari del Comune di Castelvetrano si è svolta ieri una importante riunione che ha tracciato il percorso che dovrebbe portare alla tanto attesa stabilizzazione dei precari.

Ai nostri microfoni il nuovo Presidente dell’Rsu Avv. Scaminaci ha dichiarato che:

"Carissimi colleghi, oggi pomeriggio, come sapete, c'è stata la riunione sulla stabilizzazione, alla presenza del Sindaco, del Vice Sindaco Foscari, dell'Assessore Cappadonna, dell'Assessore Pellitteri, della Dr.ssa Morici e delle Organizzazioni sindacali in video conferenza. In presenza c'era soltanto Pagoto con i componenti RSU del CSA.

Il Sindaco ha ribadito la posizione dell'Amministrazione confermando l'assoluta volontà di voler stabilizzare tutti i precari. Ciò potrà avvenire solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio stabilmente riequilibrato che dovrà avvenire entro il 16 gennaio 2021. Poi dovranno essere approvati i bilanci 2019 e 2020 e ciò dovrà avvenire entro la fine di maggio 2021.

Dopodichè la Giunta approverà il Piano triennale del fabbisogno del personale ed infine il Comune dovrà chiedere al Ministero l'approvazione del piano sulla stabilizzazione. Pertanto, se non ci sono intoppi, dovremmo essere stabilizzati tutti entro la fine del 2021.

Vi do un'altra buona notizia, il problema degli esuberi è stato risolto da una recentissima sentenza della Corte dei conti la n. 131 della fine di ottobre di quest'anno che è intervenuta sul punto consentendo la possibilità di stabilizzare anche il personale in esubero. Quindi dovremmo essere tutti stabilizzati nessuno escluso. Speriamo che la promessa del Sindaco e le mie parole possano realizzarsi.

Questo è l'augurio che rivolgo a me stesso e a tutti voi. Colgo l'occasione, altresì, per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un buon fine ed inizio anno".

In modalità videoconferenza il Sindaco Alfano assieme al Vicesindaco Foscari e agli Assessori Pellitteri, Licari, Cappadonna e la Dott.ssa Morici, in data 17 Dicembre, ha incontrato le OO.SS e le RSU. Una riunione che è ha avuto ad oggetto due temi: la pronuncia positiva del Tribunale di Marsala per i lavoratori ASU e le stabilizzazioni dei contrattisti.

Ambedue gli argomenti sono stati ampiamente dibattuti e tutte le OO.SS presenti hanno dato un fattivo contributo all'Amministrazione. Una situazione sicuramente delicata quella che coinvolge 57 lavoratori ASU. A tal proposito è' opportuno precisare che, con Sentenza 429/2020 resa dal tribunale di Marsala (sez. lavoro R.G. 2413/2015, depositata il 02.10.2018), il Comune è stato condannato per avere prorogato il rapporto di lavoro degli Asu.

La Sentenza infatti in primis contesta che i lavoratori precari, tutti assunti tra il 1999 ed il 2005 sulla base di una norma della Regione Siciliana che ha consentito e che continua a consentire la proroga dei loro contratti di anno in anno, abbiano sino ad oggi svolto mansioni diverse da quelle per cui INVECE SAREBBERO STATI assunti. Inoltre le proroghe avrebbero precluso ai ricorrenti ulteriori opportunità di impiego, sia nel pubblico che nel privato.

La sentenza ha quindi escluso la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da precario in stabile, condannando l'Ente a corrispondere ai ricorrenti un'indennità risarcitoria pari, per ciascuno, a 10 mensilità della retribuzione percepita oltre interessi. Una somma importante per l'Ente in dissesto che causa un ulteriore danno per le già fragili casse comunali.

Il Sindaco Alfano e la sua Giunta esprimono grande preoccupazione per le sorti ed il futuro dei lavoratori Asu, che da un ventennio hanno svolto e continuano a svolgere all'interno dell'Ente importanti funzioni. Mentre per i contrattisti il Sindaco ha assicurato che l'Amministrazione sta lavorando per arrivare alla stabilizzazione.