CVetrano, Consiglio Comunale vota l’annullamento in autotutela della terza rata Tari. Ecco cosa succede per chi ha pagato

del 2020-12-19

Nella giornata di ieri tutti i gruppi politici del Consiglio Comunale hanno approvato la mozione presentata da 5 Consiglieri (Martire, Stuppia, Viola, Curiale e Milazzo), così come dagli stessi emendata dopo un ampio dibattito, con la quale è stato espresso formale atto di indirizzo all’Amministrazione affinché provveda all’annullamento in autotutela della terza rata di pagamento TARi2020 con scadenza al 21 dicembre 2020, dando mandato all’ufficio competente affinché provveda, con adeguati mezzi a darne comunicazione alla cittadinanza e provveda ad attivare la corretta procedura amministrativa per la rettifica degli importi.

Ove si riscontreranno difformità nella bolletta ci saranno i conguagli (se si dovrà ancora qualcosa) o compensazioni (se ci saranno pagamenti maggiori) o nulla (se quanto pagato era già il giusto).