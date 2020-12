A Cvetrano si inaugura “Il giardino di Cocò”. Una casa albergo per anziani tra servizi, comfort e animazione

del 2020-12-26

Nasce a Castelvetrano per un nuovo Natale una “Casa albergo per anziani”. Si tratta di una struttura modernissima pensata e creata per persone autosufficienti o parzialmente tali. Ad inaugurarsi mercoledì 30 Dicembre alle 15.30 sarà "Il giardino di Cocò”, di Sabina Vento e Tonino Lo Bello.

Uno spazio con ambienti riscaldati, dotato di tutti i confort. Sabina Vento, che lo andrà a gestire, ne anticipa le finalità. Lo scopo è quello di far passare la terza età in compagnia, svolgendo varie attività ricreative e animazioni varie. In sostanza, i nostri nonni o i nostri genitori magari soli, potranno passare del tempo all'interno di questa nuova struttura avendo quella compagnia indispensabile ad allungare la vita.

Ci sono camere singole o doppie con tv in camera, riscaldamento autonomo, bagno privato.

Una grandissima zona soggiorno accoglierà gli ospiti per le loro chiacchierate, per le attività varie e perchè non pensare anche di cucinare qualche bel piatto siciliano o i dolci della nonna?

La struttura ha anche una sala riabilitativa per gli anziani che si vogliono tenere in forma, una cappella, la parrucchieria. Sono previsti momenti di intrattenimento culturale come recita di poesie, rappresentazioni teatrali, piccole gite all'aperto; e poi lavori manuali, artistici e ludici. Il personale è qualificato.

Inoltre c'è un giardino, vero fiore all'occhiello della struttura, lontano dallo smog delle auto. Le attività saranno possibili compatibilmente con la normativa anti Covid.

La casa può ospitare anche per brevi periodi, e permette anche la frequenza di giorno o anche solo una parte della giornata.

Per chi volesse visitare “Il giardino di Cocò”, lo trova in via Cesare Battisti, 90 (traversa della via Pietro Luna, nei pressi del retro della scuola R. Settimo). Le informazioni si possono chiedere al numero telefonico 3205394033.