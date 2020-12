Santa Ninfa: Convocato il Consiglio comunale per il piano dei costi del servizio rifiuti

di: Redazione - del 2020-12-21

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'aula per le 11,30 di mercoledì 23 dicembre. All'ordine del giorno, l'approvazione della modifica al Documento unico di programmazione, il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, il parere per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in contrada Rampinzeri.

Per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione dell'epidemia (compreso il divieto di assembramento), la seduta verrà svolta con accesso contingentato da parte del pubblico: massimo dieci persone, munite di mascherine. Sarà assicurato il distanziamento sociale e anche i consiglieri dovranno indossare la mascherina protettiva. (Nella foto, una seduta del Consiglio comunale)