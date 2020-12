Santa Ninfa: Lavori nelle strade urbane ed extraurbane. Progetto da 175mila euro

di: Redazione - del 2020-12-23

Un intervento corposo di manutenzione straordinaria della viabilità comunale urbana ed extraurbana. Lo ha deliberato l'amministrazione municipale approvando un progetto da 175mila euro redatto dal geometra Giuseppe Caraccia, dipendente dell'Ufficio tecnico dell'ente.

L’importo a base d'asta per la gara d'appalto è di 128.973 euro; 741 euro è la quota destinata ai costi per la sicurezza dei lavoratori impegnati; 6.284 quella per il pagamento degli oneri per il conferimento in discarica.

Ancora una volta quindi attenzione rivolta alla viabilità, non solo a quella urbana, ma anche a quella esterna al perimetro abitato: un reticolo di strade secondarie che conducono nelle campagne e che giornalmente vengono percorse dagli agricoltori locali per raggiungere i propri appezzamenti di terreno. Il mese scorso l'Ufficio tecnico comunale aveva affidato i lavori di sistemazione di alcune strade del centro storico.